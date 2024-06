Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 4 người được giải cứu

Ngày 8.6, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an Q.10 và các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Trần Nhân Tôn, P.2.

Cảnh sát PCCC phun nước dập đám cháy nhà dân trong hẻm ở Q.10 T.D

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nhà dân nói trên bất ngờ bùng phát đám cháy lớn. Người dân trong khu vực tỉnh giấc, hô hoán nhau chạy tới phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, khói đen đã bao trùm con hẻm nhỏ.

Những người trong căn nhà bị cháy và người dân khu vực nhanh chóng ôm đồ có giá trị tháo chạy ra đường Trần Nhân Tôn, tránh hít phải khói độc. Qua kiểm tra, người dân phát hiện còn 4 người bị kẹt lại ở tầng 2 của căn nhà liền kề nhà bị cháy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.10 phối hợp các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy. Một mũi khác tiếp cận, cứu được 4 người ra ngoài an toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận vụ cháy không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi 12 mét vuông diện tích căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Khói đen bao trùm con hẻm nhỏ T.D

Diện tích chật hẹp bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn T.D

Nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm trên địa bàn Q.10 đang được tiếp tục làm rõ.