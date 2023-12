'Chạy nước rút' doanh số, xe bán tải tại Việt Nam ồ ạt giảm giá

Trong bối cảnh sức mua ô tô vừa tìm lại nhịp tăng trưởng, phân khúc xe bán tải lại có xu hướng sụt giảm bất chấp thị trường đang bước vào mùa bán hàng cuối năm 2023.



Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố trong tháng 11.2023 lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam đạt 1.774 xe, giảm 276 xe tương đương 13,5% so với so với tháng 10.2023. Kết quả này chưa bao gồm số liệu bán hàng của mẫu Nissan Navara khi nhà nhập khẩu, phân phối mẫu xe này tại Việt Nam không công bố doanh số bán hàng. Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 17.762 xe, giảm 2.300 xe tương đương 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ đặc thù về thiết kế, xe bán tải tại Việt Nam là phân khúc ô tô với phần lớn mẫu mã nhập khẩu nguyên chiếc. Ngoại trừ Ford Ranger đã chuyển sang lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại như Toyota Hilux, Mazda BT-50, Isuzu D-Max hay Mitsubishi Triton đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chính vì vậy, khi thời gian bán hàng của năm 2023 đang trôi về những ngày cuối, để tránh tình trạng tồn kho cũng như tăng tính cạnh tranh, thu hút khách mua… nhiều mẫu xe bán tải được nhà sản xuất, phân phối giảm giá bán thông qua nhiều hình thức khác nhau để xả hàng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đầu tháng 12.2023 hầu hết các mẫu xe bán tải tại Việt Nam đều áp dụng chương trình giảm giá để thu hút khách hàng. Cụ thể, xe bán tải Mazda BT-50 do THACO AUTO nhập khẩu, phân phối đang giảm giá 30 triệu đồng cho cả hai phiên bản số sàn và số tự động. Theo đó, Mazda BT-50 MT 4x2 có giá từ 554 triệu đồng, bản BT-50 AT 4x2 giá chỉ còn 614 triệu đồng.

Mazda BT-50 do THACO AUTO nhập khẩu, phân phối đang giảm giá 30 triệu đồng

Trong khi đó, Mitsubishi Triton được hãng xe Nhật giảm giá thông qua hình thức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản Triton 4x4 AT Athlete, Triton 4x2 AT Athlete, Triton 4x2 AT MIVEC tương đương mức giảm 39 - 56 triệu đồng. Không những vậy, khách hàng mua bản Triton 4x2 AT Athlete còn được tặng thêm nắp thùng và bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tương tự Mitsubishi, Nissan cũng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe bán tải Navara. Đồng thời, nhà phân phối của hãng xe Nhật Bản cũng hỗ trợ khách vay mua xe với lãi suất 0% trong 12 tháng. Nissan Navara hiện có giá từ 699 - 970 triệu đồng, số tiền lệ phí trước bạ mà khách hàng được hỗ trợ khi mua mẫu xe này ở mức 50 - 70 triệu đồng.

Isuzu D-Max cũng đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua, áp dụng đối với cả 2 phiên bản. Như vậy, khách mua xe sẽ tiết kiệm được số tiền cao nhất lên tới 31,7 triệu đồng bởi giá xe niêm yết từ 650,1 - 880 triệu đồng.

Ngay cả Ford Ranger - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cũng đang được nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ Bá Hùng

Ngay cả Ford Ranger - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cũng đang được nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua bản Ranger Wildtrak và Ranger Sport.

Sau 11 tháng đã qua của năm 2023, với gần 14.200 xe bán ra và tạo cách biệt doanh số lên đến 12.000 xe so với đối thủ bám đuổi, đồng thời chiếm tới 80% thị phần phân khúc… Ford Ranger xem như đã bảo vệ thành công ngôi vương xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam năm 2023. Trong khi đó, Mitsubishi Triton dù được hãng xe Nhật mạnh tay giảm giá bán, tăng ưu đãi tuy nhiên lượng xe bán chỉ đạt 2.240 xe. Các vị trí còn lại thuộc về Mazda BT-50 và Isuzu D-Max.