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Cháy quán bar, ít nhất 27 người chết ở Bangkok
Video Thế giới

Cháy quán bar, ít nhất 27 người chết ở Bangkok

La Vi - Văn Khoa
Một vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào tối 12.7 đã khiến ít nhất 27 người chết và hàng chục người bị thương.

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cháy quán bar Bangkok Thái Lan

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