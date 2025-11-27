Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy quán bar, karaoke đã ngưng hoạt động ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
27/11/2025 21:05 GMT+7

Quán bar, karaoke Romance ở xã Trảng Bom (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đây là quán đã ngưng hoạt động, gần như bỏ hoang 5 năm qua.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27.11, quán bar, karaoke Romance nằm mặt tiền quốc lộ 1, thuộc xã Trảng Bom (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy.

Cháy quán bar, karaoke đã ngưng hoạt động ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: H.K

Theo clip người dân ghi lại, mới đầu ngọn lửa cháy nhỏ, bốc khói đen nghi ngút, nhưng sau đó lửa bắt đầu cháy to, ngọn lửa đỏ rực một khu vực. Đáng chú ý, kế bên cạnh là một cây xăng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Cháy quán bar, karaoke đã ngưng hoạt động ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Ngọn lửa bùng cháy rất lớn

ẢNH: H.K

Khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, ngăn không cho cháy to và lan sang các công trình lân cận. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Quán bar nổi tiếng một thời

Quán bar, karaoke Romance hoạt động vào năm 2008. Vào tháng 7.2020, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai cũ) bất ngờ ập vào kiểm tra. Tại đây lực lượng công an ghi nhận có gần 300 thanh niên đang vui chơi, nhảy nhót. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 99 người dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chủ quán là Nguyễn Tiến Long (ở Đồng Nai) cùng 3 nhân viên quản lý gồm Nguyễn Văn Tiến (ở Bình Định), Nguyễn Phương Đạt (ở Đồng Nai) và Bùi Văn Then (ở Tiền Giang) có liên quan đến việc chứa chấp, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã khởi tố, bắt giam để điều tra làm rõ.

Tháng 5.2021, chủ và 3 nhân viên quản lý quán bar, karaoke Romance bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án tù, cùng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, ông chủ lãnh mức án 6 năm 6 tháng tù; 3 nhân viên quản lý bị phạt mức án 4 năm 6 tháng tù.

Sau khi ông chủ bị bắt và lãnh án tù, quán bar, karaoke Romance cũng ngưng hoạt động và gần như bỏ hoang từ đó đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

