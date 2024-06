Cháy tại khách sạn Capital Garden ở Hà Nội

Trưa 11.6, nhiều người không khỏi hoang mang khi chứng kiến cột khói bốc cao ngùn ngụt từ khách sạn Vườn thủ đô (Capital Garden Hotel) số 4 Hoàng Ngọc Phách (P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội).

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa, khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, đơn vị này nhận tin báo xảy ra cháy tại khách sạn kể trên, nên đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe thang và 2 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường để triển khai chữa cháy.

Khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy Đ.X

Khách sạn Capital Garden được xây dựng 2 khối nhà, 1 khối 5 tầng và khối còn lại 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.300 m2. Đám cháy xảy ra tại khu vực kho để đồ tầng kỹ thuật (tầng 5), diện tích đám cháy khoảng 5 m2.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa cho hay, ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ gồm dân phòng, PCCC cơ sở, Công an P.Láng Hạ đã tham gia chữa cháy ban đầu. Do vậy, chỉ ít phút sau khi lực lượng PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa đến hiện trường làm nhiệm vụ thì đám cháy được khống chế, dập tắt.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa, khách sạn Capital Garden đang tạm dừng hoạt động để cải tạo, sửa chữa. Theo tường trình của chủ cơ sở thì nguyên nhân xảy ra vụ cháy do sự cố thiết bị điện. Vụ cháy không có ai bị thương; thiệt hại tài sản không đáng kể, phần lớn là đồ cũ không sử dụng.