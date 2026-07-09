Cháy tiệm phụ tùng xe máy ở TP.HCM, 2 người bị thương

Vụ cháy lớn xảy ra tại tiệm kinh doanh phụ tùng xe máy ở phường An Phú Đông, TP.HCM khiến 2 người bị thương và thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản.