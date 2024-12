'Cháy vé' xem Việt Nam đá bán kết: Sân Việt Trì lại mở hội ngày đấu Singapore

G IAN NAN ĐƯỜNG SANG S INGAPORE ủng hộ đội tuyển

Theo thông báo từ Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS), vé xem trận bán kết lượt đi (26.12) mở bán từ 12 giờ ngày 22.12 (giờ Singapore) với 3 hạng giá: 49 SGD (khoảng 1 triệu đồng), 35 SGD (khoảng 680.000 đồng) và 24 SGD (khoảng 450.000 đồng). Vé được bán trực tiếp tại sân thi đấu, mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé/giao dịch. Sân Jalan Besar có sức chứa khoảng 6.000 chỗ ngồi, nhưng chỉ có 300 vé được phân bổ cho CĐV của đội tuyển VN, với giá 38 SGD (khoảng 700.000 đồng). Vé dành cho CĐV đội tuyển VN chỉ được bán tại sân trước giờ thi đấu 5 tiếng. FAS đưa ra thông báo: "Tất cả là vì sự an toàn và quyền lợi của tất cả khán giả. Ban tổ chức trận đấu có quyền từ chối cho CĐV đội khách vào sân nếu sử dụng vé dành cho người hâm mộ đội nhà. Nếu ngồi ở khu vực dành cho khán giả Singapore, CĐV của đội khách cũng sẽ bị mời ra khỏi sân". Vé lượt đi đã được bán hết vào ngày hôm qua 22.12.

Nhu cầu đến sân xem đội tuyển VN thi đấu của CĐV VN đang rất cao

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trao đổi với Thanh Niên, Hội trưởng Hội CĐV Vietnam Golden Star Đỗ Hoàng Yến cho biết hội đang tìm cách sang Singapore tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, những quy định nghiêm từ phía Singapore và số vé quá ít cho người hâm mộ VN đã gây ra những khó khăn nhất định. Chị Hoàng Yến chia sẻ: "Vì sân nhỏ và chỉ có 300 ghế dành cho CĐV VN, nên việc mua vé cho hội CĐV sẽ rất khó. 300 vé là quá ít so với nhu cầu của CĐV VN, chưa kể là người VN đang sinh sống và làm việc tại Singapore cũng muốn đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Chúng tôi rất muốn đi, nhưng phải chờ câu trả lời từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF). VFF có thể sẽ can thiệp và làm việc với phía FAS. Trước mắt, chúng tôi sẽ làm công văn gửi lên VFF. Khi được VFF duyệt vé cho hội CĐV, chúng tôi mới lên kế hoạch, mua vé máy bay để sang Singapore", chị Yến bày tỏ.

V É TRẬN BÁN KẾT LƯỢT VỀ "CHÁY HÀNG"

Vé trận bán kết lượt về giữa đội tuyển VN và Singapore (29.12) trên sân Việt Trì (Phú Thọ) được mở bán từ 8 giờ ngày 21.12, qua hình thức trực tuyến. Và chỉ sau vài phút mở bán, tất cả vé ở 3 hạng giá (600.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000) đều hết sạch. Sau thông báo vé bán trực tuyến đã hết, những hội nhóm bóng đá trên mạng xã hội lập tức hoạt động rất sôi nổi. Nhiều người rao bán và cũng không ít người muốn mua, thậm chí là thu mua số lượng lớn. Ở thời điểm này, vé xem trận bán kết lượt về của đội tuyển VN đã được "thổi" lên cao gấp 3 - 4 lần. PV Thanh Niên thử liên hệ với một "phe vé" và nhận được báo giá: 3,5 triệu đồng/cặp vé loại 1, 1,5 triệu đồng/cặp vé loại 3.

Thăm dò ý kiến Đội tuyển Singapore gặp đội tuyển Việt Nam bán kết lượt đi AFF Cup 2024 Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đội tuyển Singapore thua đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Singapore thắng đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Singapore hòa đội tuyển Việt Nam

Anh Nguyễn Văn Bình (nhân viên văn phòng, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết do vào chậm so với giờ mở bán khoảng 10 phút nên đã không mua được vé. Tuy nhiên, anh Bình vẫn quyết "săn" bằng được tấm vé để ra Phú Thọ. "Từ trước đến nay tôi chưa đến sân xem trực tiếp đội tuyển VN thi đấu, nên lần này phải đi cho bằng được. Dù gần tết, công việc khá bận rộn nhưng tôi đã xin nghỉ phép và chấp nhận mua vé chợ đen với giá 2,5 triệu đồng/cặp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son cũng là một trong những lý do khiến tôi và các đồng nghiệp muốn đến sân Việt Trì", anh Bình tiết lộ.



Ở 2 trận đấu thuộc vòng bảng, đội tuyển Singapore thi đấu trên sân quốc gia Singapore có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Được biết, sân quốc gia Singapore bận tổ chức sự kiện giải trí vào ngày 28 và 29.12.