Cháy xe đầu kéo container trên quốc lộ 51

Vụ cháy xe đầu kéo xảy ra khoảng 17 giờ ngày 16.11 trên quốc lộ 51, đoạn gần với cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Phước Thái (thành phố Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng thành phố Đồng Nai đi Vũng Tàu, khi đến đoạn đường trên thì khói bất ngờ bốc lên ở phần đầu xe.

Phát hiện sự việc, tài xế vội dừng xe lại và thoát ra ngoài tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa sau đó đã cháy lớn và bao trùm cả đầu xe, khói đen nghi ngút.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phước Thái đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đến hiện trường tiến hành chữa cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như toàn bộ xe đầu kéo. Hiện nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo đang được điều tra làm rõ.