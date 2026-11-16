    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Cháy xe đầu kéo container trên quốc lộ 51

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Đang lưu thông trên quốc lộ 51, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa sau đó lan rộng rồi bao trùm cả đầu xe.

    Vụ cháy xe đầu kéo xảy ra khoảng 17 giờ ngày 16.11 trên quốc lộ 51, đoạn gần với cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Phước Thái (thành phố Đồng Nai).

    Cháy xe đầu kéo container trên quốc lộ 51 - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ cháy

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng thành phố Đồng Nai đi Vũng Tàu, khi đến đoạn đường trên thì khói bất ngờ bốc lên ở phần đầu xe.

    Phát hiện sự việc, tài xế vội dừng xe lại và thoát ra ngoài tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa sau đó đã cháy lớn và bao trùm cả đầu xe, khói đen nghi ngút.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phước Thái đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đến hiện trường tiến hành chữa cháy.

    Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như toàn bộ xe đầu kéo. Hiện nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo đang được điều tra làm rõ.

    Tin liên quan

    Cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 1 người tử vong

    Cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 1 người tử vong

    Một xe khách giường nằm chở 24 người bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến một hành khách tử vong, xe cháy trơ khung, giao thông ùn tắc hơn một km.

    Khám phá thêm chủ đề

    cháy xe đầu kéo Quốc lộ 51 thành phố Đồng Nai Vũng Tàu xã Phước Thái Cháy xe đầu kéo container trên quốc lộ 51

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận