Chạy xe đến trường đón cháu, ông gặp tai nạn tử vong

Hơn 17 giờ ngày 6.2, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Thị Sóc (H.Hóc Môn) khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy BS 50Y1-256.64 trên đường Nguyễn Thị Sóc, hướng từ đường Phan Văn Hớn ra quốc lộ 22.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Khi đến khu vực đối diện chợ đầu mối Hóc Môn, xe máy do người đàn ông điều khiển xảy ra tai nạn với xe tải mang biển số TP.HCM lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, người đàn ông chạy xe máy bị thương nặng, được xe cứu thương chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn có mặt giải quyết hiện trường, một phần chiều đường Nguyễn Thị Sóc hướng ra quốc lộ 22 được phong tỏa, các xe tải buộc phải quay đầu tìm lối đi khác.

Người tử vong được xác định là ông H.V.C. (62 tuổi, ở H.Hóc Môn). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy này.

Được biết, chiều cùng ngày, ông C. chạy xe máy đến trường học để đón cháu. Ông C. chạy xe máy ra khỏi nhà khoảng 300 m thì không may xảy ra tai nạn thương tâm này.

Người bán, người mua đậu xe máy, để hàng hóa dưới lòng đường Nguyễn Thị Sóc, gây cản trở giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận của Thanh Niên, dọc theo tuyến đường Nguyễn Thị Sóc (H.Hóc Môn), nhất là đoạn gần khu vực chợ đầu mối Hóc Môn có rất nhiều người kinh doanh buôn bán. Trong đó, có nhiều hộ kinh doanh bày biện hàng hóa ngay dưới lòng đường.

Trong khi đó, phần đông khách đến đây mua đồ điều dựng xe máy ngay dưới lòng đường, chiếm phần lớn diện tích, gây cản trở giao thông. Nhiều phương tiện xe máy khi di chuyển trên đường phải lấn sang làn đường bên cạnh rất nguy hiểm, dễ dẫn đến các va chạm, tai nạn.