Chạy xuống sân gặp thần tượng Ronaldo, CĐV bị lực lượng an ninh đánh đập, UEFA vào cuộc

Sự việc xảy ra ở trận play-off vòng 16 đội EURO 2024 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Slovenia. Khi trận đấu bắt đầu bước vào loạt sút luân lưu, một CĐV đã chạy xuống để gặp Ronaldo. Tuy nhiên, khi chưa gặp được Ronaldo, người này đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh chặn lại. Theo quy định của UEFA, án phạt dành cho những người quấy rối an ninh, chạy xuống sân thường là giam vài giờ, phạt tiền hoặc cấm đến sân xem các trận đấu bóng đá.



Tuy nhiên, thời điểm bắt được người đàn ông chạy xuống sân, lực lượng an ninh ở Đức không làm như vậy. Một đoạn video đánh đập dữ dội được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tờ BILD mô tả vụ việc: “Đây là một cảnh tượng thật tàn bạo. Ngay cả khi CĐV này nằm dưới đất cũng bị đá, đánh. Thậm chí, chiếc quạt bên cạnh còn được một người đang đứng đó dùng làm vũ khí, đánh vào người đàn ông. Đoạn phim đang lan truyền với tốc độ chóng mặt tại châu Âu. Cảnh sát có mặt ngay sau vụ việc, đã mở một cuộc điều tra vì nghi ngờ cơ thể CĐV này bị thương rất nặng”.

Đoạn video đang lan truyền khắp châu Âu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tại EURO 2024, Ronaldo là một trong những cầu thủ được CĐV “ghé thăm” nhiều nhất khi đang thi đấu. Đặc biệt trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tài đã phải cho dừng trận đấu đến 4 lần vì CĐV thi nhau vượt rào để tiếp cận, chụp hình cùng Ronaldo.

Báo của của tờ AFP cho hay, UEFA đã vào cuộc điều tra và phạt lực lượng an ninh chủ nhà Đức. Cụ thể, UEFA đã đưa ra mức phạt 20.000 euro (khoảng 538 triệu đồng) đối với Liên đoàn Bóng đá Đức vì sự cố an ninh trong các trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2024. Trong đó, có 2 sự cố trận gặp CH Czech và 7 sự cố trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Những sự cố này liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ khu vực thi đấu.

Vì án phạt này, trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia, các nhân viên an ninh của sân Deutsche Bank Park đã được tăng cường. Ngoài ra, các án phạt nghiêm khắc hơn, chẳng hạn như tăng số giờ giam và số tiền phạt cũng được áp dụng.

Sau cuộc họp, một nhân viên an ninh thậm chí còn chia sẻ với tờ The Guardian rằng những người đứng đầu cơ đã công bố số tiền thưởng cho ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, bất kỳ nhân viên nào bắt được CĐV quá khích sẽ nhận 50 euro tiền thưởng.

“Có lẽ vì lý do này mà những hành động của nhân viên an ninh trở nên nghiêm khắc hơn. Dù vậy, mọi chuyện có lẽ đã đi quá mức”, tờ The Guardian nhận định.

CĐV quá khích tại châu Âu thường xuyên chạy xuống sân để gặp Ronaldo AFP

Trong tối 3.7, đoạn video cũng nhanh chóng được gửi đến UEFA và cơ quan này bắt đầu vào cuộc làm rõ vụ việc. UEFA thông báo: “UEFA lên án mọi hình thức bạo lực, nhất là vụ việc giữa quản lý và CĐV trận Bồ Đào Nha gặp Slovenia. UEFA cũng sẽ làm việc hết tốc lực, kiểm tra kỹ càng mọi việc và đưa ra câu trả lời thỏa đáng”.