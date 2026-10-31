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    CHDC Congo đề nghị Tổng thống Putin giúp kết thúc đối đầu với Rwanda

    CHDC Congo đề nghị Tổng thống Putin giúp kết thúc đối đầu với Rwanda

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi ngày 30.10 đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ chấm dứt tình trạng đối đầu với nước láng giềng Rwanda.

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