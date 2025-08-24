Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Chế độ thú vị trên YouTube nhiều người lãng quên

Kiến Văn
Kiến Văn
24/08/2025 07:59 GMT+7

Mặc dù là nền tảng quen thuộc với nhiều người nhưng không phải ai cũng biết đến tính năng thú vị trên YouTube mang tên Ambient Mode.

Ambient Mode (hay Chế độ môi trường xung quanh) là tính năng tạo ra hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ, gợi nhớ đến không gian ấm cúng của một chiếc TV trong phòng tối, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm xem video trên ứng dụng YouTube dành cho iOS. Chế độ môi trường xung quanh thực sự mang lại lợi ích cho người dùng, tạo thêm một điểm nhấn thú vị cho trải nghiệm xem video trực tuyến.

Điều thú vị là tính năng này hoạt động hiệu quả trên cả iPhone và iPad, mang đến cảm giác thư giãn cho người dùng khi xem phim.

Cách kích hoạt Chế độ môi trường xung quanh cho YouTube

Để kích hoạt Chế độ môi trường xung quanh, người dùng chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản trong menu Cài đặt. Dưới đây là các bước để bật tính năng này.

Chế độ thú vị trên YouTube nhiều người lãng quên - Ảnh 1.
Chế độ thú vị trên YouTube nhiều người lãng quên - Ảnh 2.
Chế độ thú vị trên YouTube nhiều người lãng quên - Ảnh 3.

Các bước thực hiện trong giao diện Cài đặt của ứng dụng YouTube

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

  • Mở ứng dụng YouTube và chọn ảnh đại diện của tài khoản ở góc dưới bên phải.
  • Nhấn vào biểu tượng Bánh răng (Cài đặt) ở góc trên bên phải.
  • Chọn mục Chung.
  • Tiếp theo, chọn "Giao diện" và sau đó chọn "Giao diện tối".

Sau khi hoàn tất, người dùng có thể quay lại và tiếp tục sử dụng YouTube như bình thường.

Trong trường hợp người dùng đang sử dụng giao diện Tối (Dark Mode) trên màn hình chính của iPhone, hãy chọn "Dùng giao diện thiết bị" để đảm bảo tính tương thích.

Chế độ thú vị trên YouTube nhiều người lãng quên - Ảnh 4.

Kích hoạt Chế độ môi trường xung quanh trong video đang phát

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, người dùng cũng có thể bật hoặc tắt Chế độ môi trường xung quanh khi đang xem video. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng Bánh răng ở góc trên bên phải của video, chọn "Tùy chọn khác" rồi bật hoặc tắt "Chế độ môi trường xung quanh".

Giờ đây, mỗi khi người dùng xem video trên YouTube, hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ sẽ xuất hiện ở nền, mang đến một trải nghiệm sống động hơn.

Tin liên quan

6 mẹo hay giúp 'thổi bay' phiền nhiễu khi xem YouTube

6 mẹo hay giúp 'thổi bay' phiền nhiễu khi xem YouTube

YouTube ngày càng được nâng cấp tính năng, cũng đồng nghĩa với việc người dùng bị choáng ngợp và khó thích nghi.

Khám phá thêm chủ đề

ứng dụng di động Chế độ môi trường xung quanh Ambient Mode Dark Mode
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận