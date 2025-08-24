Chế độ thú vị trên YouTube nhiều người lãng quên

Ambient Mode (hay Chế độ môi trường xung quanh) là tính năng tạo ra hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ, gợi nhớ đến không gian ấm cúng của một chiếc TV trong phòng tối, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm xem video trên ứng dụng YouTube dành cho iOS. Chế độ môi trường xung quanh thực sự mang lại lợi ích cho người dùng, tạo thêm một điểm nhấn thú vị cho trải nghiệm xem video trực tuyến.

Điều thú vị là tính năng này hoạt động hiệu quả trên cả iPhone và iPad, mang đến cảm giác thư giãn cho người dùng khi xem phim.

Cách kích hoạt Chế độ môi trường xung quanh cho YouTube

Để kích hoạt Chế độ môi trường xung quanh, người dùng chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản trong menu Cài đặt. Dưới đây là các bước để bật tính năng này.

Các bước thực hiện trong giao diện Cài đặt của ứng dụng YouTube ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mở ứng dụng YouTube và chọn ảnh đại diện của tài khoản ở góc dưới bên phải.

Nhấn vào biểu tượng Bánh răng (Cài đặt) ở góc trên bên phải.

Chọn mục Chung.

Tiếp theo, chọn "Giao diện" và sau đó chọn "Giao diện tối".

Sau khi hoàn tất, người dùng có thể quay lại và tiếp tục sử dụng YouTube như bình thường.

Trong trường hợp người dùng đang sử dụng giao diện Tối (Dark Mode) trên màn hình chính của iPhone, hãy chọn "Dùng giao diện thiết bị" để đảm bảo tính tương thích.

Kích hoạt Chế độ môi trường xung quanh trong video đang phát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, người dùng cũng có thể bật hoặc tắt Chế độ môi trường xung quanh khi đang xem video. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng Bánh răng ở góc trên bên phải của video, chọn "Tùy chọn khác" rồi bật hoặc tắt "Chế độ môi trường xung quanh".

Giờ đây, mỗi khi người dùng xem video trên YouTube, hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ sẽ xuất hiện ở nền, mang đến một trải nghiệm sống động hơn.