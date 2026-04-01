Check-in ‘giọt nước pha lê’: Không gian khiến gen Z ‘tan chảy’ cảm xúc

Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 với hình tượng "giọt nước pha lê" lặng lẽ giữa không gian xanh, đang trở thành điểm check-in đặc biệt của gen Z. Nhưng điều khiến họ quay lại không chỉ là để chụp ảnh, mà là những khoảnh khắc bất chợt lắng lòng, khi ký ức về một thời gian khó ùa về theo cách rất riêng…

Gen Z xúc động và xen lẫn tự hào

Sự gắn kết, lòng biết ơn xen lẫn tự hào và cảm giác thoải mái được thư giãn trong không gian xanh của thành phố là điều mà nhiều bạn trẻ chia sẻ khi đến Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Võ Xuân Hậu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, là "khách quen" của Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài, TP.HCM). Hậu hay cùng nhóm bạn đến công viên vui chơi, học nhóm hoặc tập thể dục. Với Hậu nơi đây không chỉ là không gian xanh để thư giãn, nghỉ ngơi mà còn là nơi gắn kết cộng đồng. Đồng thời mang ý nghĩa nhắc nhớ về một thời dịch bệnh khó khăn đã qua mà khi đó mọi người đã cùng giúp nhau vượt qua.

"Mỗi khi đến công viên, thấy mọi người để hoa hay nến tưởng niệm những người đã qua đời, hy sinh trong dịch Covid-19 ở tượng đài là mình rất xúc động. Đó là tình cảm của tất cả mọi người dành cho nhau, thấy rất cảm động và yêu quý con người Việt Nam mình. Thật ý nghĩa khi có một nơi để nhắc chúng ta đã đi qua cái khó như thế nào", Hậu chia sẻ.

Cùng học nhóm với Hậu, Hồ Thị Trân Nhi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ cảm nhận khi đến Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 là sự thoáng mát và thoải mái, cảm giác có gì đó rất cổ điển vì âm nhạc du dương được mở để người đến đây thư giãn.

"Công viên tạo khoảng xanh mát, sân chơi bổ ích, rất là thoải mái, không tạo cảm giác nặng nề vì có nền nhạc được mở rất nhẹ nhàng, rất mới so với các công viên khác", Nhi chia sẻ.

Nhi cho biết thêm công viên được xây dựng dựa trên sự tưởng niệm nên rất ý nghĩa vì với dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã trải qua mất mát rất nhiều. "Mọi người đến đây như gắn kết nhiều hơn, đặc biệt là khi có nhạc nước, tất cả tập hợp lại vòng tròn cùng nắm tay nhau. Em rất thích điều đó, những lúc thả hoa trên nước tưởng niệm thấy rất xúc động, xen lẫn tự hào vì những người đã kiên cường vượt qua khó khăn, mất mát do dịch bệnh", Nhi nói.

Công viên là cột mốc đáng nhớ của thành phố

Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 có vị trí 3 mặt tiền là Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng. Trung tâm của công viên là quảng trường hình tròn rộng 1.800 m2. Quảng trường tròn đặt tượng đài giọt nước cao 6 m, chu vi 13 m, được chế tác từ inox gương. Hình ảnh giọt nước rơi xuống như nhắc nhớ về quá khứ đau thương. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim, tượng trưng cho tình yêu thương và sự tri ân.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp cùng 360 ngọn nến nước. Khi về đêm, những ngọn nến này kết hợp với gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo thành không gian sáng lung linh tưởng niệm những người qua đời vì Covid-19.

Đỗ Nguyễn Chi Mai (23 tuổi), ngụ P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, chia sẻ rất hay cùng mẹ đến công viên này chụp ảnh và đi bộ. Khi vào đây, Mai và mẹ luôn đến tượng đài giọt nước dành vài phút mặc niệm để thể hiện lòng biết ơn với những người đã hy sinh trong chống dịch Covid-19.

"Công viên này mở ra là cột mốc đáng nhớ của thành phố, là sự biết ơn với những người đã gồng mình chống dịch, nhớ về thời gian khó khăn đã từng vượt qua", Mai nói.

"Ngoài ý nghĩa tưởng niệm thì đây cũng là mảng xanh lớn cho thành phố, để cho các bạn trẻ, mọi người có sân chơi thể thao, đi bộ, nghỉ ngơi, làm việc khi mà thành phố đông đúc thì công viên là rất quý. Hoặc đơn giản là chụp ảnh kỷ niệm khi ghé thăm một thành phố lớn", Dương Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM bày tỏ.

Trung Kiên cho biết thêm bản thân khá tự hào khi đến Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19, vì nhìn vào cơ sở vật chất, kiến trúc và cảnh quan, thấy được thành phố đã phát triển rất nhiều từ sau đại dịch. Đây cũng là cảnh quan vừa thu hút khách du lịch vừa mang ý nghĩa nhắc mọi người nhớ về những điều mất mát, thấy được mình đã vượt qua nó như thế nào và cùng hướng đến tương lai.