Chelsea đã quyết định sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau hơn 3 tháng cầm quân. Đây là động thái cho thấy sự bất ổn kéo dài tại sân Stamford Bridge, trong bối cảnh đội bóng đang đối diện nguy cơ không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Chiến lược gia 41 tuổi được bổ nhiệm hồi tháng 1 nhằm thay thế Enzo Maresca, với bản hợp đồng kéo dài tới 6,5 năm. Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn ngủi 106 ngày cùng 23 trận cầm quân không đủ để Rosenior thuyết phục ban lãnh đạo, khi đội bóng liên tục sa sút.

Chelsea ‘trảm tướng’ chóng vánh HLV Liam Rosenior mất ghế chỉ sau hơn 100 ngày

Đáng chú ý, Chelsea đã trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào - thành tích tệ chưa từng có kể từ năm 1912. Hiện tại, đội bóng thành London kém nhóm dự Champions League 7 điểm và đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua top 4.

Khủng hoảng phong độ và rạn nứt nội bộ Chelsea

Nguyên nhân khiến Rosenior mất ghế không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn. Sau thất bại 0-3 trước Brighton, vị HLV này công khai chỉ trích thái độ thi đấu của các cầu thủ. Phát biểu đó được xem là “giọt nước tràn ly”, khi mối quan hệ giữa ban huấn luyện và phòng thay đồ đã xuất hiện nhiều rạn nứt từ trước.

Một trong những điểm nóng là mâu thuẫn với tiền vệ Enzo Fernández. Ngôi sao người Argentina từng bị loại khỏi đội hình sau những phát biểu gây tranh cãi, khiến nội bộ đội bóng thêm phức tạp. Trong bối cảnh Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ tên tuổi, việc kiểm soát phòng thay đồ trở thành bài toán khó với Rosenior.

HLV Liam Rosenior không thể ổn định được phòng thay đồ Chelsea ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, đội bóng còn đối mặt với vấn đề kỷ luật khi nhận tới 16 thẻ vàng vì phản ứng và 10 thẻ đỏ trên mọi đấu trường. Cùng với đó là cơn bão chấn thương ảnh hưởng đến hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Reece James hay Levi Colwill, khiến lực lượng của Chelsea không đảm bảo sự ổn định.

Những thử nghiệm chiến thuật của Rosenior, bao gồm việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, cũng không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Lối chơi thiếu gắn kết và sự bế tắc trong khâu ghi bàn khiến đội bóng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.