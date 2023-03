Chém hàng xóm tử vong vì mâu thuẫn

Ngày 25.3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Đồng (H.Tân Kỳ, Nghệ An) khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 24.3, ông T.V.Q. (53 tuổi, ngụ xóm 2, xã Nghĩa Đồng) sang nhà ông Trần Xuân Dũng (55 tuổi, hàng xóm với ông Q.) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, mâu thuẫn tăng thêm và cả 2 xảy ra xô xát. Trong khi xô xát, ông Q. bị ông Dũng dùng dao chém trọng thương. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong.

Trong đêm, Công an H.Tân Kỳ đã đến bảo vệ hiện trường và bắt giữ nghi can gây án.

Hiện, vụ án chém hàng xóm tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.