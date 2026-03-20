Chém người rồi trốn sang Campuchia, bị bắt khi về quê

Lê Hoài Nhân
20/03/2026 08:43 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế vừa bắt giữ 2 bị can bị truy nã về tội 'cố ý gây thương tích' và 'gây rối trật tự công cộng' khi cả 2 vừa từ Campuchia trở về quê ở thành phố Huế.

Ngày 20.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ 2 bị can Nguyễn Phi Long (18 tuổi, ở phường Kim Long) và Vũ Bá Ngọc Sơn (19 tuổi, ở phường Phú Xuân, cùng thành phố Huế). Long, Sơn bị truy nã về các tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng", bỏ trốn sang Campuchia.

Nguyễn Phi Long (trái) và Vũ Bá Ngọc Sơn tại thời điểm bị bắt giữ

Theo hồ sơ điều tra, tối 10.2.2025, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng 15 đối tượng khác (từ 14 đến 18 tuổi, cùng ở thành phố Huế) sử dụng 6 xe mô tô, mang theo hung khí gồm dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia để đi tìm nhóm thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước để đánh trả, nhưng không gặp.

Sau đó, nhóm này tiếp tục điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn, nhóm của Long và Sơn phát hiện Nguyễn Văn Đô (18 tuổi) và Nguyễn Phan Xuân Quý (22 tuổi, cùng ở phường Thuận Hóa) nên quay xe, dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người nạn nhân gây thương tích nặng.

Hậu quả, Nguyễn Văn Đô bị thương tích ở tay trái, lưng và chân phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%.

Tại thời điểm đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, trong đó có Long và Sơn.

Công an thành phố Huế lấy lời khai 2 bị can

Tuy nhiên, sau khi gây án, Nguyễn Phi Long, Vũ Bá Ngọc Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (17 tuổi, ở phường Phú Xuân) đã bỏ trốn sang Campuchia. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã các bị can.

Qua quá trình theo dõi, truy tìm tung tích, khi xác định thời điểm bị can từ Campuchia trở về địa phương, cơ quan công an đã triển khai lực lượng, bắt giữ Long và Sơn.

Hiện tại, Huỳnh Quang Vinh vẫn đang lẩn trốn. Công an thành phố Huế tiếp tục phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan vận động Vinh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

