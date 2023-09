VinFast VF 6 vừa chính thức tung ra thị trường Việt Nam với hai phiên bản, gồm VF 6 Base (tiêu chuẩn) giá 675 triệu đồng và VF 6 Plus giá 765 triệu đồng (chưa gồm giá pin). Đây sẽ là mẫu xe thứ 5 của VinFast được thương mại hóa và tất cả đều là xe gầm cao, sau những VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5.

VinFast VF 6 sử dụng pin dung lượng 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km trên bản Base và 381 km trên bản Plus, và là mẫu xe đầu tiên lắp pin do VinES sản xuất, với công nghệ cell pin hợp tác với Gotion. Xe trang bị một mô-tơ điện ở trục trước. Trên bản Base có công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

Chen chân vào phân khúc SUV đô thị đang "chật chội", VinFast VF6 có làm nên chuyện?

Về kích thước, VinFast VF 6 có số đo dài x rộng x cao là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Xe dùng la-zăng 19 inch. So với các mẫu xe đối thủ dùng động cơ xăng trong phân khúc B, chiều dài VinFast VF 6 ngắn hơn, chiều rộng lớn hơn, trong khi chiều cao nhỉnh hơn Hyundai Creta và thấp hơn Honda HR-V. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của VinFast VF 6 dài hơn các đối thủ cạnh tranh.

VinFast VF 6 nhận đặt hàng từ ngày 20.10 và giao xe dự kiến vào cuối năm 2023. Khách đặt cọc xe trong thời điểm 20 - 30/10 nhận được ưu đãi 20 triệu đồng.