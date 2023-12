Cher hé lộ chuyện tình với bạn trai kém 40 tuổi

Cher (77 tuổi) bên bạn trai Alexander Edwards (37 tuổi) SHUTTERSTOCK

Cuối tuần qua, Cher xuất hiện trên chuyên mục Chicken Shop Date trên kênh YouTube của Amelia Dimoldenberg và chia sẻ về mối quan hệ tình cảm với bạn trai Alexander Edwards. Ngôi sao 77 tuổi thừa nhận bà không phải là người dễ dàng bị sa vào lưới tình. "Lúc ấy tôi chuẩn bị đi Thụy Sĩ và anh ấy nhắn tin cho tôi: 'Bạn đang đi đâu thế?'. Tôi trả lời: 'Tôi đang đi Thụy Sĩ, tôi có hơi mệt một chút'. Rồi anh ấy nhắn lại: 'À, vậy thì nghỉ ngơi đi nhé baby' với ba chữ 'y' sau chữ 'baby' và tôi đã nghĩ cậu ta chưa hiểu tôi đủ đến mức nhắn tin như vậy. Tôi đã khá bực mình", nữ ca sĩ kể lại. Bà tiếp tục: "Và sau đó anh ta bắt đầu nhắn tin với tôi. Tôi còn nói với bạn mình rằng: đừng yêu một người đàn ông trẻ hơn, chúng ta đã quá già và đừng 'đổ' ai đó qua tin nhắn. Thế rồi mọi chuyện vẫn xảy ra".



Trong lần xuất hiện này, giọng ca Baby Don't Go khoe chiếc nhẫn kim cương mà tình trẻ tặng và tiết lộ bản thân luôn đeo nó. Trước đó, bà chia sẻ mình sẽ không kết hôn thêm lần nữa nhưng đã nhận chiếc nhẫn vì nó "cho thấy cảm xúc của anh ấy". Khi được hỏi về điều gì thích nhất ở bạn trai 37 tuổi, bà khen ngợi phong cách của tình trẻ. "Tôi chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai có phong cách ăn mặc tệ hại. Alexander là người ăn mặc đẹp nhất".

Khi được Amelia Dimoldenberg hỏi về điều mà bà tin rằng tất cả phụ nữ nên làm ít nhất một lần trong đời, nữ diễn viên phim Moonstruck không ngần ngại: "Hãy hẹn hò với một chàng trai trẻ hơn". Bà cũng tiết lộ đàn ông lớn tuổi hơn không thích mình.

Bất chấp khoảng cách 40 tuổi, cặp đôi tìm thấy sự hòa hợp trong cuộc sống thậm chí còn hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mới SHUTTERSTOCK

Trước đó, Cher cũng giải thích về lý do tại sao say mê Alexander Edwards khi xuất hiện trên Kelly Clarkson Show vào cuối năm ngoái. "Trên giấy tờ thì điều đó thật nực cười nhưng ngoài đời chúng tôi rất hợp nhau", chủ nhân hit Believe chia sẻ đồng thời đề cập đến khoảng cách 40 tuổi của họ. Bà nói thêm: "Anh ấy thật tuyệt vời và tôi sẽ không dành cho đàn ông những phẩm chất mà họ không xứng đáng. Anh ấy rất tốt bụng, thông minh, tài năng, rất vui tính và tôi nghĩ anh ấy khá đẹp trai".

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail được đăng tải hôm 2.12, Cher tiết lộ bà gặp bạn trai hiện tại trong Tuần lễ thời trang Paris hồi năm ngoái. Một người bạn nhờ bà hỏi về hàm răng nạm kim cương của Alexander Edwards thế rồi hai người có dịp trò chuyện. "Anh ấy lấy số của tôi từ một người bạn chung sau khi tôi rời đi. Sau đó tôi đến Đức trong hai tuần và anh ấy luôn nhắn tin cho tôi. Tôi thích cách anh ấy đem lại cảm xúc cho mình. Anh ấy có nhiều phẩm chất: thông minh, tốt bụng, vui tính và rất tài năng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cher và giám đốc âm nhạc Alexander Edwards công khai hẹn hò vào tháng 11.2022, bất chấp khoảng cách tới 40 tuổi, họ tìm thấy nhiều sự đồng điệu và gắn bó khăng khít suốt thời gian qua. Mối tình lệch tuổi từng khiến cặp đôi này vướng nhiều điều tiếng, nhiều người đánh giá sao nam 8X chỉ đang lợi dụng Cher, không hề thật lòng với bà. Nhưng với ngôi sao kỳ cựu này, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Bà từng chia sẻ: "Nếu như bạn hạnh phúc, bạn không thể nghĩ về việc nó sẽ kéo dài được bao lâu. Bạn phải nghĩ về: Nó cảm giác như nào? Và sống trọn từng khoảnh khắc".

Cher cho rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác, mà là cảm nhận GETTY

Cher sinh năm 1946, là một trong những biểu tượng âm nhạc, thời trang nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ. Bà được truyền thông mệnh danh là "Nữ thần nhạc pop" và được xem là hiện thân của nữ quyền trong ngành công nghiệp do nam giới thống trị. Nữ ca sĩ - diễn viên kỳ cựu này gia nhập làng giải trí từ thập niên 1960 và đến nay đã có sáu thập niên gắn bó với nghệ thuật. Bà đã phát hành gần 30 album phòng thu, bán được hơn 100 triệu đĩa khắp thế giới, xuất hiện trong hàng loạt bộ phim ăn khách và giành 1 giải Grammy, 1 giải Emmy, 1 giải Oscar, 3 giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Cher từng kết hôn với hai nghệ sĩ âm nhạc Sonny Bono (từ 1964-1975), Gregg Allman (từ 1975-1979) và có hai con Chaz Bono (54 tuổi), Elijah Blue Allman (47 tuổi). Alexander không phải là chàng trai trẻ đầu tiên mà Cher có mối quan hệ tình cảm. Trong quá khứ, nữ ca sĩ đình đám từng hẹn hò nhiều người kém hơn bà hàng chục tuổi: Tom Cruise, Val Kilmer, Rob Camilletti…