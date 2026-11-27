Cụ thể, theo kế hoạch lần này, 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 27.11. Tuy nhiên, 3 lô trong số đó đã không có người nộp hồ sơ tham gia nên không được mang ra đấu giá. Lô duy nhất được tiến hành đấu giá vào chiều cùng ngày trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Lô đất này mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3 - 9), thuộc phường An Khánh, rộng hơn 5.009 m2. Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỉ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Kết quả có người trúng đấu giá thành công với mức giá trúng tăng 27 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Lô đất được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ. Công trình tại đây được phép xây dựng tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người.

Chỉ có duy nhất lô đất ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3 - 9) đấu giá thành công ẢNH: T.N

Ba lô đất còn lại không có người tham gia đấu giá là lô 1.K3.5.HH (3 - 12), lô 1.K3.1.OD (3 - 8) và lô 1.K3.4.HH (3 - 5).

Trong đó, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có diện tích lớn nhất, gần 10.060 m2, đồng thời có giá khởi điểm cao nhất, trên 10.198 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỉ đồng/m2 đất.

Lô đất thứ hai là 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3 - 8), rộng hơn 8.568 m2, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.632 tỉ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2.

Lô đất tiếp theo là 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ. Lô 3 - 5 rộng hơn 6.446 m2, có giá khởi điểm hơn 2.091 tỉ đồng, được phép xây dựng tối đa 6 tầng với quy mô dân số khoảng 608 người.

Trước đó, vào cuối năm 2021, bốn khu đất này từng được đem ra đấu giá, với tổng giá trúng 37.346 tỉ đồng, riêng lô 3 - 12 được trả 24.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá lần lượt bỏ cọc nên TP.HCM đã hủy kết quả và lên kế hoạch đấu giá lại.

Được biết, tổng giá khởi điểm của 4 lô đất lần này mang ra đấu giá là hơn 16.666 tỉ đồng, cao hơn 3 lần mức khởi điểm năm 2021.