Chỉ 10 tháng sau chuyến bay đầu tiên, hãng bay Việt vào top tốt nhất thế giới

Tại giải thưởng danh giá Skytrax World Airline Awards 2026, SPA được vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á. Cùng với giải thưởng này, hãng đứng thứ 99 trong bảng xếp hạng World’s Top 100 Airlines (Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới), tăng 57 bậc so với vị trí thứ 156 năm 2025; đồng thời xếp thứ 5 trong danh sách World’s Most Improved Airlines - những hãng hàng không tiến bộ nhất toàn cầu.

Skytrax vinh danh Sun PhuQuoc Airways là Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á

Skytrax là một trong những tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không có uy tín trên thế giới. World Airline Awards được xác lập từ khảo sát độc lập về mức độ hài lòng của hành khách thuộc nhiều quốc gia, với các tiêu chí bao quát toàn bộ hành trình, từ dịch vụ sân bay, tiện nghi khoang khách đến chất lượng phục vụ trên chuyến bay.

Việc đồng thời được vinh danh ở hạng mục khu vực và ghi tên trong những bảng xếp hạng toàn cầu là dấu mốc đáng chú ý đối với một hãng hàng không mới khai thác thương mại trong 10 tháng.

Kết quả này không chỉ phản ánh bước tiến nhanh về chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành, mà còn bước đầu khẳng định hướng đi khác biệt phía sau sự ra đời của SPA: phát triển một hãng hàng không không đơn thuần để vận chuyển hành khách, mà để mở rộng kết nối và tạo thêm động lực tăng trưởng cho điểm đến.

Trong gần hai thập kỷ, Sun Group đã hiện diện tại nhiều vùng đất giàu tiềm năng của Việt Nam bằng những hệ sinh thái đồng bộ về hạ tầng, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và văn hóa. SPA là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược ấy, đưa hàng không tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị kiến tạo điểm đến.

Giải thưởng là động lực để SPA tiếp tục giữ vững những tiêu chuẩn an toàn, vận hành

Đối với một hòn đảo, hàng không không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần thiết yếu của hạ tầng kinh tế. Điểm đến dù hấp dẫn vẫn khó phát huy hết tiềm năng nếu khả năng tiếp cận còn hạn chế. Ngược lại, một đường bay cũng khó phát triển bền vững nếu nơi nó kết nối tới chưa có đủ trải nghiệm để giữ chân du khách.

SPA được hình thành để giải quyết đồng thời hai vế của bài toán này. Theo mô hình “Destination Airline” - hãng hàng không lấy điểm đến làm trung tâm, SPA kết nối hành trình bay với hệ sinh thái lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ẩm thực, sự kiện và vận chuyển tại điểm đến. Hành trình của du khách vì thế không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh hay khi họ đặt chân xuống sân bay, mà từ thời điểm tìm kiếm điểm đến, lựa chọn chuyến bay, đặt khách sạn và lên kế hoạch trải nghiệm.

Danh hiệu Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2026 cũng là sự ghi nhận đối với trải nghiệm "nghỉ dưỡng trên không" mà SPA theo đuổi trên mỗi chuyến bay. Từ nền tảng hệ sinh thái điểm đến đã được xây dựng, hãng có điều kiện tạo nên một hành trình liền mạch hơn cho du khách, đồng thời góp thêm một thương hiệu hàng không chất lượng cao của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways dự kiến đạt 33 tàu bay trong năm 2026

Nhất quán với định hướng lấy Phú Quốc làm trung tâm, SPA đang mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế tới các thị trường trọng điểm tại Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời từng bước vươn tới Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan và các quốc gia Trung Á.

Chiến lược này không chỉ hướng tới gia tăng số lượng đường bay. Quan trọng hơn, SPA có thể chủ động cùng các đối tác mở và nuôi dưỡng thị trường, tạo nền tảng phát triển những dòng khách có giá trị cao như nghỉ dưỡng, MICE, cưới, sự kiện và khách đoàn. Bởi một đường bay chỉ thực sự bền vững khi có nhu cầu đủ lớn, ổn định và được duy trì quanh năm.

Đến cuối năm 2026, đội bay của SPA dự kiến đạt 33 tàu bay, trong đó có 5 tàu bay thân rộng Airbus A330. Quy mô này dự kiến tăng lên 60 tàu bay vào năm 2027, hướng tới 100 tàu bay năm 2030 và 200 tàu bay năm 2035, tạo nền tảng đưa ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Đi cùng tốc độ mở rộng, SPA xác định an toàn, chất lượng và kỷ luật vận hành là những nguyên tắc xuyên suốt. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của hãng thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam. Trải nghiệm hành khách cũng liên tục được hoàn thiện tại từng điểm chạm, từ phòng chờ, dịch vụ mặt đất đến khoang tàu bay.

SPA có tỷ lệ đúng giờ thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, chia sẻ: "Việc được Skytrax vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á, đồng thời góp mặt trong Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới chỉ sau 10 tháng khai thác thương mại, là dấu mốc đặc biệt đối với Sun PhuQuoc Airways. Trên nền tảng đầu tư bài bản và hệ sinh thái điểm đến, chúng tôi đã từng bước xây dựng năng lực vận hành an toàn, ổn định; mở rộng đội tàu bay, mạng đường bay và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là động lực để SPA tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm hành khách, hướng tới mục tiêu sớm đạt chuẩn dịch vụ 5 sao được một tổ chức quốc tế uy tín công nhận, đồng thời góp phần mở rộng kết nối giữa Phú Quốc với thế giới."