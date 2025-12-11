Chi 100 tỉ đồng cho Chợ tết công đoàn trực tuyến

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình "Chợ tết công đoàn - xuân 2026" trực tuyến.

Tổng LĐLĐ Việt Nam chi 100 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia Chợ tết công đoàn ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, chương trình được tổ chức trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 20.12.2025 đến 24 giờ ngày 3.2.2026 (tức 0 giờ ngày 1.11 đến 24 giờ ngày 16.12 năm Ất Tỵ 2025) theo hình thức trực tuyến.

Đối tượng tham gia là đoàn viên công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ 200.000 đoàn viên, người lao động (500.000 đồng/người); tổng số tiền hỗ trợ là 100 tỉ đồng.

Hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của đoàn viên công đoàn trong dịp tết gồm lương thực, thực phẩm; đồ uống; gói quà, giỏ quà tết; đồ trang trí và sản phẩm liên quan đến ngày tết; may mặc, hóa phẩm, điện tử, gia dụng…

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ được miễn phí bố trí gian hàng để bán hàng hóa; được giới thiệu thương hiệu của doanh nghiệp tới đoàn viên công đoàn trong hệ thống của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hàng hóa bán tại chương trình phải do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi, mua bán và hàng hóa phải đảm bảo an toàn, chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, còn hạn sử dụng (ít nhất 6 tháng, được phép lưu hành), đảm bảo dịch vụ sau bán hàng.

Đặc biệt, giá hàng hóa bán tại chương trình phải thấp hơn ít nhất 10% so với giá niêm yết trên sản phẩm của doanh nghiệp hoặc giá bán trên thị trường thông thường.

Trước đó, dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với gần 200.000 lượt đoàn viên công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ mua hàng hóa của các doanh nghiệp tại chương trình, tổng trị giá gần 90 tỉ đồng, được các cấp chính quyền, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.