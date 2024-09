Chi 20 tỉ hỗ trợ khẩn cấp cho Sơn La, Điện Biên

Cụ thể, hỗ trợ 20 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2024 cho 2 địa phương để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ (Sơn La 10 tỉ đồng, Điện Biên 10 tỉ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc thăm hỏi thân nhân gia đình bị nạn tại Hòa Bình chiều 8.9 ẢNH: VGP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La có trách nhiệm phân bổ cụ thể số kinh phí, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng mục đích sử dụng, không để thất thoát, tiêu cực.

Sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ.

Những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía bắc, nhất là ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, 3 đã có mưa to đến rất to, gây lũ quét, lũ ống làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện 2 địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Sạt lở nghiêm trọng tại Hòa Bình do ảnh hưởng của bão Yagi ẢNH: VGP

Trong chiều nay, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ngôi nhà làm 4 người tử vong. Ông cũng đã thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Hòa Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới tâm bão Quảng Ninh, thăm hỏi người dân về các thiệt hại và động viên các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão.

Tại hội nghị sáng cùng ngày, Thủ tướng đã chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỉ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão.