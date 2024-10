Chi 3 tỉ xây nơi an nghỉ của mình: Chuyện ghi bên những 'biệt thự ma' triệu USD

Nhiều ngày qua, mạng xã hội, truyền thông xôn xao câu chuyện của vợ chồng ông Hồ Thiết (87 tuổi) và bà Văn Thị Thuận (86 tuổi, sống tại làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) chi gần 3 tỉ đồng để xây lên khu lăng mộ cho chính mình.



Căn nhà 2 tầng, khang trang của đôi vợ chồng già này nằm trong khu biệt thự thuộc làng An Bằng.

Chúng tôi đến khi họ vừa tiếp một đoàn khách du lịch hiếu kỳ đến tìm hiểu về thực hư câu chuyện.

Nơi người dân "sống cái nhà, thác cái mồ"

Kể về công trình tâm huyết này, ông Thiết nói với giọng miền biển đặc sệt: "Năm 2017, gia đình tôi bắt đầu khởi công xây lăng, chỉ thiếu 50 triệu nữa là tròn 3 tỉ. Khi xây xong, khu lăng mộ nhà tôi cũng thuộc dạng to và hoành tráng bậc nhất vùng".

Vợ chồng ông Thiết bà Thuận vui vẻ tiếp chuyện du khách đến nhà ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Thiết kể rằng, để xây dựng lên khu lăng mộ này ông thuê 10 thợ kép lành nghề (những người chuyên đắp, ghép sành sứ hình rồng phượng cho đền đài, lăng tẩm) từ xã Vinh Thanh, thi công ròng rã trong suốt 3 năm liền, tiêu tốn hơn 19 tấn sành sứ để khảm hoa văn, còn vật liệu xi măng, cốt thép ông không đếm xuể.

Toàn bộ kinh phí để xây lên nơi an nghỉ của ông bà do 9 người con (8 trai, 1 gái) đang sống ở nước ngoài đóng góp.

Theo ông Thiết, điểm nhấn của khu lăng mộ là 8 trụ biểu phía mặt tiền cao 2 m, rộng 1,2 m được khảm sành với nhiều hoa văn tỉ mỉ, oai nghiêm. Diện tích đồ sộ của lăng cũng được khảm toàn bộ mảnh sành, với những hoa văn, bức tranh do chính ông lên ý tưởng.

Khu lăng mộ đồ sộ được vợ chồng ông Thuyết xây cho chính mình từ năm 2017 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh khu lăng mộ gần 3 tỉ của vợ chồng ông Thiết ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt, dù đôi vợ chồng này vẫn khỏe và minh mẫn nhưng khu mộ đã để sẵn 2 hố huyệt, bia đá, trên bia cũng đã khắc sẵn tên của hai ông bà cùng con cháu phụng lập.

Khi được hỏi về lý do xây lăng mộ khi vẫn còn sống ông Thiết nói rằng, người dân An Bằng có câu "sống cái nhà, thác cái mồ" vì vậy việc "lo" chỗ an nghỉ cho chính mình là việc vô cùng quan trọng. Lúc còn sống sung túc, ở trong nhà cao cửa rộng, thì chết cũng phải yên nghỉ ở nơi oai nghiêm, bề thế.

"Bây giờ tôi an tâm vì khi nằm xuống cũng đã có chỗ ổn định. Sau này con cháu muốn về quê để yên nghỉ cũng đã có vị trí cả", ông Thiết thản nhiên nói.

Toàn bộ hệ thống lăng được khảm sành sứ tỉ mỉ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Thành phố ma" triệu đô

Ông Thiết cho biết thêm, mỗi ngôi mộ có chi phí trung bình từ 800 triệu đến vài tỉ đồng.

Phóng viên hỏi "tiền từ đầu để xây lên những ngôi mộ xa hoa như vậy"?, bà Thuận đáp: "Ở làng này có đến 90% gia đình có người đi Mỹ, Úc người dân sống nhờ vào tiền trợ cấp từ người thân ở nước ngoài và những ngôi mộ cũng đua nhau mọc lên".

Lăng được bố trí các huyệt mộ trống ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không riêng khu lăng mộ của vợ chồng ông Thiết, tại nơi được mệnh danh là khu biệt thự xa hoa cho người chết này có đến hơn 3.000 lăng mộ như vậy.

Các công trình ở đây được thiết kế đủ các phong cách nhưng điểm chung là đều làm bằng vật liệu sành, sứ, mẻ chén… được khảm tinh xảo rồi khảm tinh xảo cùng các linh vật như rồng, phượng hay, mái ngói lưu ly, câu đối vô cùng công phu.

8 trụ biểu lớn trước lăng khiến công trình trở nên đồ sộ, hoành tráng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại "thành phố lăng" An Bằng, có hơn 3.000 ngôi lăng mộ được xây dựng đồ sộ, với kinh phí lên đến hàng triệu đô ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Thuận nhớ lại, trước năm 80, làng An Bằng vốn rất nghèo. Theo thời gian, nhiều người sau khi gầy dựng sự nghiệp công việc ở nước ngoài đã hỗ trợ người thân gia đình tại quê nhà. An Bằng từ làng nghèo trở thành "làng tỉ phú". Riêng gia đình ông Thiết và bà Thuận hiện 9 người con đang sinh sống tại Mỹ, cuộc sống khá giả.

Các công trình lăng mộ được thiết kế với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, nhưng điểm chung là điều khảm sành sứ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Lợi, Trưởng thôn Bắc Thượng (làng An Bằng) cho rằng, khi dân làng bắt đầu có nhiều tiền thì họ nghĩ đến chuyện báo hiếu cho ông bà, tổ tiên bằng cách xây lăng mô. "Thành phố ma" xa hoa triệu đô cũng dần mọc lên từ đó. Không chỉ có người sống xây cho người chết để báo hiếu, mà chính những người dân đang khỏe mạnh ở An Bằng cũng xây lăng mộ cho chính mình và người thân khi còn sống.

"Gia đình ông Thiết là những người còn sống xây dựng lăng mộ cho chính mình, đây cũng là khu lăng mộ xa hoa bậc nhất làng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người con xa xứ đã và đang xây dựng nơi an nghỉ tiền tỉ cho tổ tiên, ông bà và chính mình…", ông Lợi nói.