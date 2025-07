Chỉ 33,6 triệu/m², sở hữu căn hộ TT AVIO với loạt 89 tiện ích cao cấp

Thông tin sự kiện tri ân đặc biệt "Say thank you" từ TT AVIO

Thời gian: 8:00 - 12:00, thứ bảy ngày 12.7.2025

Địa điểm: White Palace, 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM

Liên hệ: 0908 16 38 68.