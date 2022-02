Chỉ 40 xe điện VinFast VF e34 đến tay khách Việt trong tháng 1.2022

Mẫu ô tô điện đầu tiên mang thương hiệu xe Việt - VinFast VF e34 đang trong tình trạng sản xuất không kịp để bán. Theo đó, dù nhận được hàng ngàn đơn đặt hàng, nhưng trong tháng đầu tiên của năm 2022 chỉ có vài chục xe VF e34 được giao đến tay khách hàng đặt mua.

Cụ thể, theo báo cáo bán hàng vừa được VinFast công bố, trong tháng 1.2022 vừa qua thương hiệu này đã giao tới tay khách hàng 40 chiếc xe điện VinFast VF e34. Trong đó bao gồm 15 xe được giao cho khách hàng nhân dịp VinFast tổ chức lễ xuất xưởng, bàn giao lô xe đầu tiên tại Cát Hải vào ngày 25.12.2021 và 25 khách hàng nhận được xe trong tháng đón Tết Nguyên đán 2022.

Như vậy, so với lượng đơn đặt hàng mua VinFast VF e34, số lượng xe đã giao đến tay khách hàng khá hạn chế. Điều này được VinFast lý giải là do một số linh kiện nhập khẩu về nước chậm hơn so với kế hoạch nên chỉ có 40 xe được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng trong tháng 1. VinFast sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác để giải quyết khó khăn về nguồn cung linh kiện, qua đó đẩy mạnh tốc độ bàn giao xe VF e34 cho khách hàng trong tháng 2 cũng như trong thời gian tới.





Cùng với VF e34, trong tháng đầu năm 2022, VinFast đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 2.103 xe. Trong đó, gồm 1.401 xe Fadil, 199 xe Lux A2.0, 463 xe Lux SA2.0 và 40 xe VF e34. Theo kế hoạch của VinFast, đến cuối năm 2022 hãng sẽ dừng sản xuất các dòng ô tô chạy xăng để dồn toàn lực tập trung sản xuất ô tô điện. Hiện tại, VinFast cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng với hai mẫu ô tô điện VinFast VF8 và VF9 tại Việt Nam.