Chi 4,5 tỉ đồng 'phục vụ' 7 con hổ là nhiều hay ít?

Nhóm 7 con hổ này được giải cứu từ tháng 8.2021, sau khi Công an tỉnh Nghệ An triệt phá một vụ án hình sự. Chúng có thời gian ngắn nuôi nhốt ở Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) trước khi được đưa về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc từ tháng 3.2022. Từ đó đến nay, với khẩu phần ngày 2 bữa thịt gà, thịt bò, nhóm 7 con hổ này tiêu tốn 1 tỉ đồng/năm.

Vấn đề phát sinh bây giờ là khi chúng sinh trưởng tốt (có con hiện đã nặng 160 kg, cao 1,5 m) thì cần không gian lớn hơn, thay vì bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chỉ vài chục mét vuông. Yêu cầu đặt ra là cần xây dựng khu nuôi mở rộng liền kề với 3 khu nuôi nhốt hổ hiện có, gồm 6 chuồng nuôi riêng biệt ngăn cách bằng hàng rào thép và các hạng mục phụ trợ khác… với kinh phí 4,5 tỉ đồng.

Hổ Đông Dương được xem là một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới, đang đối diện với tình trạng nguy cấp ở VN. Chúng được liệt kê vào dạng loài nguy cấp trong Sách đỏ IUCN kể từ năm 2008, khi số lượng bị suy giảm nghiêm trọng và tiếp cận ngưỡng cực kỳ nguy cấp. Năm 2011, số lượng được cho là còn khoảng 342 cá thể sống ở Thái Lan, Myanmar, VN và được coi là đã tuyệt chủng ở Campuchia.

Một điều khác, con người chính là mối đe dọa với hổ Đông Dương. Ngoài lấn chiếm môi trường sống của hổ, con người còn rình rập săn bắt hổ Đông Dương để sử dụng làm các loại thuốc đông y, trang sức. Vậy 4,5 tỉ đồng để góp chút "trả nợ" cho hổ Đông Dương như ở Quảng Bình là việc nên làm, cần làm. Giá trị của một con hổ Đông Dương còn sống sẽ lớn gấp bội phần khi chúng đã chết hoặc tồi tệ hơn là bị tuyệt chủng!