Chỉ cần sở hữu chứng chỉ IELTS là đã có thể trở thành giáo viên?

Vì vậy, nhu cầu học và thi IELTS ngày càng trở nên phổ biến, và những vấn đề liên quan đến chất lượng giảng dạy cũng được quan tâm hơn rất nhiều. Vậy liệu rằng chỉ cần "show" chứng chỉ IELTS là đã có thể trở thành giáo viên giảng dạy?

IELTS là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh của người học một cách toàn diện, qua 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Bởi vì mang tính chất học thuật cao, quá trình ôn luyện IELTS đòi hỏi người học mất một khoảng thời gian dài và phải bỏ ra rất nhiều công sức, sự tập trung và kiên trì.

Một trong những yếu tố quan trọng để thi IELTS đạt số điểm mong muốn chính là có lộ trình học tập và phương pháp ôn luyện phù hợp, hiệu quả. Như vậy, việc từng thi và sở hữu chứng chỉ IELTS với mức điểm từ khá tốt trở lên chứng tỏ rằng người học đã có kinh nghiệm ôn luyện, phương pháp và kế hoạch học tập hiệu quả.

Bên cạnh kiến thức và năng lực tiếng Anh, kỹ năng làm các dạng bài của bài thi IELTS, những trải nghiệm thực tế trong quá trình luyện thi và trong phòng thi mà bạn chia sẻ với những người học khác cũng rất hữu ích, cần thiết. Tuy nhiên, tổng hợp những điều này vẫn chưa đủ để trở thành một giáo viên IELTS.

Đó là những điều kiện cần, kỹ năng sư phạm mới được xem là điều kiện đủ để có thể giảng dạy tiếng Anh và luyện thi IELTS tốt nhất, hiệu quả nhất. Người dạy có năng lực sư phạm mới có thể xây dựng lộ trình, truyền đạt kiến thức một cách tốt nhất.

Không chỉ có chứng chỉ IELTS, giáo viên IELTS cần chứng minh năng lực sư phạm

Trên thực tế, không có một tiêu chuẩn nhất định đo lường kỹ năng sư phạm của người dạy, tùy thuộc vào từng địa điểm làm việc, bạn cần đáp ứng những bằng cấp được yêu cầu.



Nếu muốn giảng dạy tại những trường công lập, người dạy tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng cần phải tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh mới được xem là đủ điều kiện giảng dạy. Nếu người dạy tốt nghiệp những chuyên ngành liên quan, chẳng hạn như Ngôn ngữ Anh, cần phải có thêm văn bằng 2 nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh.

Đối với những trung tâm đặt chất lượng giảng dạy làm ưu tiên hàng đầu, người dạy bắt buộc có bằng giảng dạy quốc tế TESOL (tên đầy đủ là Teaching English to Speakers of Other Languages). Đây là một văn bằng giảng dạy tiếng Anh có giá trị tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. Và dù bạn là giáo viên người bản ngữ, một số nơi vẫn yêu cầu phải có chứng chỉ TESOL thì mới được giảng dạy.

Ngoài ra, một số cơ sở giáo dục có thể yêu cầu bằng CELTA (tên đầy đủ là Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) - văn bằng giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ hoặc DELTA (tên đầy đủ là Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) - văn bằng giảng dạy tiếng Anh nâng cao.

Hơn nữa, không chỉ đề cập đến khía cạnh năng lực ngoại ngữ và bằng cấp, để trở thành một giáo viên IELTS giỏi, người dạy đòi hỏi phải có một số tố chất như sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, tính kiên nhẫn, khả năng giao tiếp, tình yêu nghề, … Bởi vì việc giảng dạy IELTS là một hành trình không hề dễ dàng.

