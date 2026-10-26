Phim có Lan Ngọc cắt 40% cảnh nóng, NSX Will Vũ hé lộ lý do

Cách đây vài ngày, phim điện ảnh Chị chị em em 3 có buổi công chiếu đầu tiên trước khán giả. Trong vai trò nhà sản xuất, Will Vũ không giấu được niềm hạnh phúc. Anh cho biết dù đã thực hiện đến phần 3 của “vũ trụ điện ảnh” này nhưng cảm xúc vẫn như ngày đầu.

Bí mật về cảnh nóng trong Chị chị em em 3

Theo chia sẻ từ Will Vũ, phiên bản ban đầu của Chị chị em em 3 có khá nhiều cảnh nóng. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc về mạch phim và khâu kiểm duyệt, ê kíp đã chủ động thực hiện những thay đổi.

“Tôi nghĩ con số cắt giảm rơi vào khoảng 40% so với ban đầu”, Will Vũ chia sẻ. Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh, đây là thay đổi cần thiết bởi nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu về kiểm duyệt mà còn hướng đến khả năng tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Will Vũ (thứ 3 từ phải sang) cùng dàn diễn viên Chị chị em em 3 tại sự kiện ra mắt phim Ảnh: NSX

Dù có những thay đổi về thời lượng, Will Vũ cho biết cấu trúc các tuyến nhân vật chính gần như không có nhiều khác biệt. Chính điều đó khiến nhà sản xuất cảm thấy hài lòng. “Tôi thật sự rất yêu và hài lòng với bản phim cuối cùng. Tôi thấy nó thú vị hơn rất nhiều so với khi đọc kịch bản. Bởi lúc đọc, mình phải tự hình dung mọi thứ, còn khi nhìn thấy các nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, câu chuyện trở nên trực quan và thú vị hơn”, anh chia sẻ.

Nói thêm về quá trình thực hiện Chị chị em em 3, Will Vũ cho biết khó khăn lớn nhất nằm ở khâu hậu kỳ. Ban đầu, anh cùng các cộng sự dự kiến ra mắt tác phẩm này vào tháng 10 - điều đó đòi hỏi quá trình này được đẩy nhanh. Không chỉ bổ sung về mặt nhân sự, nhà sản xuất hé lộ mọi người phải làm việc gấp đôi công suất so với những dự án trước đây anh từng thực hiện.

Will Vũ giữ kín bản phim đến phút chót, cả dàn diễn viên cũng không xem trước Ảnh: NVCC

Áp lực tiến độ cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa thời gian hoàn thành và chất lượng bản phim. Với Will Vũ, việc hoàn thiện một tác phẩm điện ảnh không dừng lại ở quá trình ghi hình mà còn là giai đoạn lựa chọn, sắp xếp và điều chỉnh những chất liệu đã có để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn trên màn ảnh.

Will Vũ thuyết phục Lan Ngọc đóng phim nhờ kịch bản

Bên cạnh nội dung, lựa chọn diễn viên luôn là một phần đáng chú ý trong quá trình xây dựng thương hiệu Chị chị em em của Will Vũ. Trong 2 phần trước đó, những cái tên được lựa chọn là Thanh Hằng, Chi Pu, Minh Hằng, Ngọc Trinh. Còn ở phần 3, nếu Kỳ Duyên, Quốc Anh là gương mặt mới thì Chi Pu trở lại sau 7 năm và Steven Nguyễn là cái tên được bổ sung vào kịch bản khi phát triển các tuyến nhân vật. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lan Ngọc khiến nhiều người tò mò.

Will Vũ tiết lộ Lan Ngọc từng từ chối khi lần đầu nhận lời mời tham gia phim Ảnh: NVCC

Will Vũ cho biết, ban đầu Lan Ngọc còn đắn đo nhưng sau một thời gian cùng nói chuyện và bàn luận kịch bản, nữ diễn viên đã đồng ý. Các diễn viên nữ là yếu tố được giữ lại, nhưng nhà sản xuất cũng mong muốn tạo ra sự khác biệt.

“Will mong muốn mỗi phần phim sẽ có sự độc đáo riêng, đủ để làm một bộ phim độc lập chứ không phải là một phim đánh số, bởi như vậy sẽ không thể thuyết phục khán giả. Do đó, phần 3 sẽ khác so với những tác phẩm trước, nhưng vẫn giữ đặc trưng là xoay quanh những mối quan hệ của phụ nữ. Và đôi khi, sự phức tạp này lại là nét đặc trưng của phim”, anh cho hay.

Will Vũ cho biết từ những ngày đầu cho đến khi phim đóng máy, anh không gặp nhiều áp lực vì các diễn viên chuyên nghiệp, mỗi người đều cố gắng làm tốt nhất có thể cũng như có những góp ý để hoàn thiện vai diễn.

“Will nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người, nên tâm lý khá thoải mái khi làm việc. Còn lại là áp lực cho chính Will cũng như đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng vì chúng tôi mong muốn làm ra một bộ phim có thể khai thác đa tuyến nhân vật. Và ở đó, khán giả sẽ thấy được sự đồng đều về thời lượng xuất hiện và tương đồng về giá trị của mỗi nhân vật”, anh cho hay.