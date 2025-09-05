Chi cho giáo dục, y tế được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác bên cạnh các khoản đóng góp đã được quy định tại luật hiện hành trước khi tính thuế cho cá nhân người nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và của người phụ thuộc.

Phạm vi các khoản chi được giảm trừ và mức độ được giảm trừ đối với các khoản chi cần được cân nhắc, tính toán phù hợp để vừa đạt mục tiêu đề ra nhưng cũng không làm giảm vai trò của chính sách thuế thu nhập cá nhân dưới phương diện là một công cụ điều tiết thu nhập, thực hiện phân phối lại thu nhập trong nền kinh tế.

Bộ Tài chính đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản trợ cấp, phụ cấp đặc thù, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo...

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, nhìn nhận việc cho phép giảm trừ các chi phí thiết yếu hoặc cần được khuyến khích như giáo dục, y tế vào thu nhập trước khi tính thuế phản ánh đúng năng lực tài chính thực sự sau khi người dân trang trải cho đời sống.

Để đảm bảo hài hòa hơn, Chính phủ có thể quy định một mức trần, ví dụ như tối đa 30% thu nhập chịu thuế để người dân khấu trừ những khoản chi thiết yếu, đồng thời đảm bảo quản lý được rủi ro thất thu ngân sách.

Ngưỡng thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là trên 20 triệu

Dự luật cũng có một số điều chỉnh liên quan ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế với một số khoản thu nhập; thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Sửa đổi quy định về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là một trong những điểm mới tại dự luật ẢNH: ĐAN THANH

Luật Thuế thu nhập cá nhân thực hiện từ 1.1.2009 quy định, cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng nộp thuế 10% trên phần thu nhập vượt 10 triệu đồng.

Qua quá trình lấy ý kiến, nhiều ý kiến tham gia đề xuất nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế này để đồng bộ với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ngưỡng doanh thu nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Dự thảo luật đã điều chỉnh nâng ngưỡng thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập nêu trên lên 20 triệu đồng.

Với thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, luật hiện hành quy định đó là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thực tế thực hiện phát sinh vấn đề vướng mắc đối với trường hợp người chuyển nhượng bất động sản ủy quyền cho người mua nộp thuế thay, khi người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng bất động sản thì cơ quan quản lý mới thực hiện xác định nghĩa vụ thuế.

Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (tháng 10.2025). Dự kiến, luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.