Chỉ có 8/15 thương nhân đầu mối tại TP.HCM báo cáo lượng xăng dầu dự trữ

Dự trữ gấp đôi nhu cầu trong 1 tháng, vẫn hụt hàng?

TP.HCM có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu, 57 thương nhân phân phối, 1 tổng đại lý, 21 đại lý bán lẻ và 548 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

8 thương nhân đầu mối có báo cáo gồm: Công ty xăng dầu KVII có dự trữ xăng 64.800 m3, dầu: 88.900 m3; Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố (Saigon Petro) có xăng 15.600 m3, dầu 14.700 m3; Công ty xăng dầu Quân đội KV4 có xăng 15.000 m3, dầu: 3.500 m3; Công ty CP Dầu khí Đông Dương có xăng 900 m3, dầu 5.000 m3; Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV có xăng 143.000 m3, dầu 96.000 m3; Công ty TNHH TM-VT và Du lịch xuyên Việt Oil có xăng 425 m3, dầu 3.541 m3; Công ty CP hóa dầu quân đội có xăng 241 m3, dầu 3.065 m3; Công ty CP xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS có xăng 5.238 m3, dầu 5.200 m3.

Tổng lượng xăng dầu các doanh nghiệp đầu mối báo cáo là 245.204 m3 xăng, 219.906 m3 dầu. Trong khi tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn TP.HCM khoảng 206.404 m3/tháng. Như vậy, chỉ riêng 8 thương nhân đầu mối này, đã có đủ lượng xăng dầu dự trữ cho nhu cầu TP dùng hơn 2 tháng.

Thế nhưng, theo Sở Công thương, trong mấy ngày qua, Đoàn kiểm tra Sở Công thương đã tiến hành khảo sát, kiểm tra vẫn tiếp tục xuất hiện tình trạng găm hàng, bán hạn chế. 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố được Đoàn kiểm tra của Sở làm việc, gồm: Công ty xăng dầu Xuân Vinh - Chi nhánh Công ty CO xăng dầu KK oil; Công ty TNHH TM-DV Biên Khoa; Công ty Đồng Tiến Phát; DNTN xăng dầu Tây Thạnh; Công ty TNHH Bạch Nhiên; Cửa hàng Phan Thanh Loan; Cửa hàng 162 Nguyễn Thị Thập quận 7; Cửa hàng DNTN Phú Hoàng. Bên cạnh đó, kiểm tra một thương nhân phân phối là Công ty Cơ khí Sài Gòn có hệ thống gồm 3 cửa hàng trực thuộc, 2 đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP và 33 đại lý nhượng quyền ở các tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu hoạt động bình thường. Tình trạng cửa hàng rút ngắn thời gian kinh doanh do thiếu nhân viên xảy ra tại Đại lý bán lẻ xăng dầu - Công ty Đồng Tiến Phát (địa chỉ số 293 Hồng Lạc, quận Tân Bình); tạm ngừng bán xăng do thương nhân phân phối cung cấp xăng cho cửa hàng thiếu hụt nên không đủ nguồn hàng kinh doanh xảy ra tại Cửa hàng Biên Khoa (địa chỉ số 908 Trường Chinh, phường 15 quận Tân Bình); Cửa hàng DNTN Phú Hoàng (địa chỉ số 3A Bàu Cát, quận Tân Bình). Đại diện Sở Công thương thông tin, qua kiểm tra, đối với các trường hợp tạm ngưng kinh doanh do thiếu nguồn cung, Sở đã liên hệ với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để nắm tình hình, đề nghị kịp thời bổ sung nguồn cung, đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Chiết khấu xăng dầu về cửa hàng chỉ 80 - 200 đồng/lít

Báo cáo tình hình kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho hay, theo thông tin phản hồi của một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, hiện nay chiết khấu chỉ được ở mức 80 - 200 đồng/lít, thậm chí có tình trạng cửa hàng không được chiết khấu. Hiện các cửa hàng cho biết đang gặp khó khăn trong việc mua hàng từ các đại lý, thương nhân phân phối nên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều đại lý có tâm lý tạm ngưng kinh doanh để giảm lỗ. Đồng thời, qua kiểm tra vẫn còn tình trạng một số ít cửa hàng xăng, dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung.





Sở Công thương đã đề nghị các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố báo cáo tổng lượng xăng, dầu dự trữ tại các kho chứa. Sở sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự trữ xăng, dầu và báo cáo Bộ Công thương trước ngày 20.2 tới.

Số liệu thống kê của Sở Công thương TP.HCM cho thấy, hệ thống kho dự trữ xăng dầu hiện nay trên địa bàn thành phố có công suất chứa khoảng 1.232.129 m3 (chưa kể hệ thống kho xăng dầu của đơn vị quân đội đang đóng quân trên địa bàn TP.HCM làm nhiệm vụ cấp phát xăng dầu phục vụ quốc phòng và có tham gia bán lẻ).

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu đã được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh tăng lần thứ ba liên tiếp do tác động của diễn biến giá thế giới tăng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, xăng E5 RON92 tăng 2.021 đồng/lít (tương đương 8,9%), xăng RON95 tăng 2.027 đồng/lít (tương đương 8,7%), dầu diesel 0.05S tăng 2.286 đồng/lít (tương đương 13%), dầu hỏa tăng 2.233 đồng/lít (tương đường 13,5%), dầu Mazut tăng 1.914 đồng/lít (tươngđương 12,1%). Sở Công thương nhận định, với mức giá dầu tăng cao của thế giới, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu kỳ điều hành tới (ngày 21.2) dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Do đó các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng hạn chế bán ra chờ giá lên.