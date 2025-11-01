Chỉ còn 1,2% khách hàng chưa khôi phục cấp điện do ảnh hưởng mưa lụt

Như vậy, đã có hơn 260.000 khách hàng được khôi phục cấp điện sau mưa lũ, trong đó ngày 30 và 31.10.2025 đã khôi phục khoảng 165.000 khách hàng; ngày 1.11 đã khôi phục hơn 95.000 khách hàng, cho thấy nỗ lực rất lớn của các Đội quản lý điện khu vực trong điều kiện mưa lũ phức tạp. Nhiều khu vực đã khôi phục điện hoàn toàn như: các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Bàn Thạch, Hương Trà, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Tam Kỳ, Liên Chiểu, Hương Trà, Quảng Phú; các xã Hòa Phong, Bà Nà, Quế Phú, Quế Sơn Trung, Trà Tân, Trà Đốc, Sơn Cẩm Hà,…

Hiện nay, vẫn còn một số khu vực chưa khôi phục cấp điện, chủ yếu tại những vùng bị chia cắt và còn ngập nước khó khăn tiếp cận như: các xã Trà Leng, Trà Giáp, Nam Trà My, Hùng Sơn, Hà Nha, Nông Sơn,…

Công ty tiếp tục khẩn trương kiểm tra đường dây 22kV và các trạm biến áp bị ảnh hưởng sau ngập lụt. Tại những khu vực nước đã rút và đường dây đảm bảo an toàn, Công ty sẽ kịp thời đóng điện trở lại để phục vụ nhân dân.

Đối với các tuyến đường dây mà giao thông vẫn bị chia cắt hoặc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Công ty tiếp tục tập trung khắc phục, bảo đảm an toàn và phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.