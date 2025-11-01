Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Chỉ còn 1,2% khách hàng chưa khôi phục cấp điện do ảnh hưởng mưa lụt

T.L
T.L
01/11/2025 20:51 GMT+7

Tính đến 19 giờ ngày 1.11.2025, Công ty Điện lực Đà Nẵng chỉ còn 10.654 khách hàng chưa khôi phục cấp điện do ảnh hưởng mưa lũ (chiếm 1,2% trên tổng số 876.552 khách hàng).

Như vậy, đã có hơn 260.000 khách hàng được khôi phục cấp điện sau mưa lũ, trong đó ngày 30 và 31.10.2025 đã khôi phục khoảng 165.000 khách hàng; ngày 1.11 đã khôi phục hơn 95.000 khách hàng, cho thấy nỗ lực rất lớn của các Đội quản lý điện khu vực trong điều kiện mưa lũ phức tạp. Nhiều khu vực đã khôi phục điện hoàn toàn như: các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Bàn Thạch, Hương Trà, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Tam Kỳ, Liên Chiểu, Hương Trà, Quảng Phú; các xã Hòa Phong, Bà Nà, Quế Phú, Quế Sơn Trung, Trà Tân, Trà Đốc, Sơn Cẩm Hà,…

Hiện nay, vẫn còn một số khu vực chưa khôi phục cấp điện, chủ yếu tại những vùng bị chia cắt và còn ngập nước khó khăn tiếp cận như: các xã Trà Leng, Trà Giáp, Nam Trà My, Hùng Sơn, Hà Nha, Nông Sơn,…

Công ty tiếp tục khẩn trương kiểm tra đường dây 22kV và các trạm biến áp bị ảnh hưởng sau ngập lụt. Tại những khu vực nước đã rút và đường dây đảm bảo an toàn, Công ty sẽ kịp thời đóng điện trở lại để phục vụ nhân dân.

Đối với các tuyến đường dây mà giao thông vẫn bị chia cắt hoặc chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Công ty tiếp tục tập trung khắc phục, bảo đảm an toàn và phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Điện lực Đà Nẵng Điện lực Cấp điện đường dây Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận