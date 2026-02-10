Chỉ còn vài ngày nữa tới tết, nhưng những khu phố thời trang vẫn đìu hiu

Khu phố thời trang lặng lẽ những ngày cuối năm

Khoảng 18 giờ, ánh sáng từ cả trăm biển hiệu quần áo, giày dép, túi xách... hắt xuống những con đường D5, D11, D16, D17 ở khu dân cư Việt Sing. Không khí tết hiện diện ở khu phố thời trang này qua loa phát nhạc xuân rộn ràng, những ma nơ canh khoác áo dài cách tân, váy đỏ, áo sơ mi mới tinh. Nhưng điều thiếu vắng nhất ở đây, lại chính là… khách mua.

Khu phố thời trang ở chợ đêm Việt Sing đìu hiu, vắng bóng khách ẢNH: THANH NAM

Chợ đêm Việt Sing được nhiều người trẻ gọi là "khu phố thời trang" bởi từng là điểm hẹn quen thuộc của người trẻ, đặc biệt là công nhân ở tỉnh Bình Dương cũ. Giá cả vừa túi tiền, mẫu mã đa dạng, lại nằm ngay khu dân cư đông lao động, ở trong khu công nghiệp VSIP 1, nên mỗi dịp cuối năm, nơi này thường tấp nập từ chập tối đến khuya.

Theo anh Hoàng Văn Phát (31 tuổi, nhân viên cửa hiệu thời trang nam ở chợ), có những thời điểm, người mua chen nhau lựa đồ, nhân viên bán hàng đứng không kịp thở, chủ tiệm vừa gấp đồ vừa cười nói rộn ràng. "Thế nhưng năm nay, khung cảnh ấy gần như biến mất", anh Phát nói.

"Còn mấy ngày nữa là tết mà nhìn cảnh này buồn lắm", chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi), chủ một cửa hàng thời trang nữ, vừa xếp lại kệ váy vừa thở dài.

Quần áo nhiều mẫu mã, nhưng không có khách ẢNH: THANH NAM

Cửa tiệm của chị Hồng bật đèn sáng trưng, nhạc xuân mở lớn, bảng "xả toàn bộ cửa hàng" treo ngay lối vào. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có đúng... một người ghé vào hỏi giá, rồi… đi ra.

"Có khách ghé hỏi là mừng như bắt được vàng. Có hôm từ tối đến khuya không bán được món nào", chị Hồng nói.

Không chỉ riêng tiệm của chị Hồng, dọc khu phố, nhiều cửa hàng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhân viên bán hàng ngồi bấm điện thoại, tựa lưng vào quầy, mắt dõi ra đường mỗi khi nghe tiếng xe thắng gấp. Có tiệm còn bật loa mời chào: "Anh chị ơi ghé vào xem đồ tết đi ạ!", nhưng tiếng gọi nhanh chóng chìm vào khoảng không vắng lặng.

Một cửa hàng giày dép, túi xách nằm trên đường D5 mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Chủ tiệm cho biết có hôm… không hề có khách bước vào. "Mấy năm trước, giờ này là không kịp bán. Năm nay thì ngược lại, ngồi đợi khách mà ruột nóng như lửa đốt", người này nói.

Dù chỉ còn vài ngày nữa là tới tết nhưng ít người mua sắm đồ ẢNH: THANH NAM

Hy vọng "sẽ có khách"

Điểm đặc biệt của khu phố thời trang Việt Sing là hướng thẳng đến khách hàng công nhân. Giá áo thun chỉ từ 80.000 – 150.000 đồng, quần jeans 150.000 – 300.000 đồng, váy đầm vài trăm ngàn đồng... đủ để người lao động sắm sửa đồ mới đón tết mà không quá áp lực chi tiêu. Mẫu mã không chạy theo hàng hiệu, nhưng cập nhật nhanh các xu hướng phổ thông được giới trẻ ưa chuộng.

"Đồ không thiếu, giá cũng mềm, nhưng khách thì không còn như trước", anh Trần Văn Phúc (34 tuổi), chủ một tiệm thời trang nam nói.

Theo anh Phúc, những ngày này mọi năm, công nhân thường tranh thủ sau ca làm để mua sắm quần áo mới, giày mới, chuẩn bị về quê hoặc đi chơi tết. "Có người mua cho mình, có người mua cho vợ con. Năm nay, họ ghé ít hẳn. Có ghé thì cũng chỉ xem, hỏi rồi cân nhắc rất lâu", anh Phúc kể.

Các cửa hàng quần áo, giày dép đều ít khách ẢNH: THANH NAM

Không khí vắng vẻ càng rõ hơn khi trời về khuya. Từ 20 giờ đến 22 giờ, khung giờ từng được xem là "giờ vàng" mua sắm, những con đường ở chợ đêm Việt Sing vẫn vắng người qua lại. Ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường tạo cảm giác sôi động, nhưng đối lập hoàn toàn với sự trầm lắng bên trong các cửa tiệm.

Chị Lê Thị Mai (31 tuổi) công nhân làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp VSIP 1, thừa nhận năm nay chị không còn tâm lý mua sắm tết như trước. "Mấy năm rồi kinh tế khó khăn, tiền lương không tăng, chi phí sinh hoạt thì đủ thứ. Tết này chắc chỉ mua vài bộ đồ đơn giản, ưu tiên gửi tiền về quê cho ba má", chị Mai nói.

Không phải cửa hàng nào cũng có khách vào xem đồ, chọn mua ẢNH: THANH NAM

Anh Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, chủ một cửa hàng thời trang dành riêng cho nữ), nói: "Ngoài yếu tố thu nhập, sự thay đổi trong thói quen mua sắm cũng tác động mạnh đến các chợ thời trang truyền thống. Nhiều người trẻ chuyển sang mua hàng online vì tiện lợi, nhiều lựa chọn, dễ so sánh giá. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, đồ được giao tận phòng trọ, không cần chen chúc hay mất thời gian đi lại".

"Khách vô đây xem đồ, rồi về nhà đặt online. Có người còn chụp hình mẫu, hỏi giá rồi… mất hút", anh Vũ kể thêm.

Dẫu vậy, với những tiểu thương ở chợ đêm Việt Sing, việc "giữ lửa" vẫn là lựa chọn duy nhất. Họ vẫn mở cửa mỗi tối, vẫn bật nhạc xuân, vẫn treo bảng giảm giá, hy vọng "sẽ có khách".

"Biết là ế nhưng vẫn mở cửa kinh doanh. Vì không mở thì càng không có cơ hội. Mong là từ giờ tới tết, khách đến đông hơn, nhiều người mua hơn", Lê Vũ Hùng (24 tuổi, nhân viên một tiệm thời trang nam) cho hay.

Một số hình ảnh ở chợ đêm Việt Sing vào đêm 9.2 (22 tháng chạp):

