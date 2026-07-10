'Chị đại' Kim Hye Soo tái xuất, Hyeri gây chú ý

Sau thành công của nhiều dự án trước đó, Hyeri và Kim Hye Soo cùng trở lại màn ảnh với hai bộ phim Hàn Quốc mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Nếu Dream to you khai thác cuộc hội ngộ của mối tình đầu sau 15 năm, thì The affair was the beginning lại đưa khán giả bước vào vòng xoáy hài đen với những bí mật còn lớn hơn cả chuyện ngoại tình.

Thuộc thể loại hài lãng mạn, Dream to you (tựa Việt: Giấc mơ trao em) dài 12 tập xoay quanh Woo Soo Bin (Hwang In Yeop thủ vai), một đạo diễn tài năng đã chạm tới ước mơ của mình, và Joo Yi Jae (Hyeri), nữ phóng viên vì mưu sinh đã đánh mất những hoài bão thời trẻ. Từng là mối tình đầu của nhau, cả hai gặp lại sau 15 năm để đối diện với những lời hứa còn bỏ ngỏ và tình cảm chưa kịp khép lại.

Hyeri, cựu thành viên nhóm Girl's day, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Reply 1988, May i help you và gần đây là Friendly rivalry. Tại họp báo ra mắt phim, nữ diễn viên gây chú ý khi tiếp tục diện đồng phục học sinh trên màn ảnh dù trước đó từng chia sẻ Bạn bạn bè bè (2025) sẽ là tác phẩm cuối cùng cô đảm nhận dạng vai này.

Hyeri và Hwang In Yeop vào vai tình đầu hội ngộ sau 15 năm Ảnh: VIEON

Hyeri cho biết ban đầu cô cũng lo lắng vì không còn phù hợp với hình ảnh nữ sinh. Tuy nhiên, sau quá trình ghi hình, nữ diễn viên thay đổi suy nghĩ: "Tôi cũng lo mình không còn phù hợp nữa. Nhưng hóa ra cũng không đến nỗi nào. Tôi nghĩ mình vẫn giữ được cảm giác tươi trẻ. Nếu có cơ hội thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng thử sức thêm".

Không chỉ Hyeri, Hwang In Yeop cũng hài hước thừa nhận mình tiếp tục "thất hứa" với khán giả. Nam diễn viên nói: "Tôi đã nhiều lần nói tác phẩm trước sẽ là lần cuối mặc đồng phục. Nhưng kịch bản này quá hay, tôi không thể bỏ lỡ dù phải mặc đồng phục thêm một lần nữa".

Sau khi nghe Hyeri chia sẻ vẫn sẵn sàng nhận vai học sinh nếu gặp kịch bản phù hợp, Hwang In Yeop lập tức đổi ý trong tiếng cười của cả khán phòng: "Nếu có một tác phẩm thật sự hay thì tôi cũng sẵn sàng".

Bên cạnh những chia sẻ về tạo hình, Hyeri bày tỏ mong muốn khán giả sẽ yêu thích "phản ứng hóa học" của cô và Hwang In Yeop, đồng thời chấm màn kết hợp này "100 điểm". Đạo diễn Yoo Seon Dong cũng đánh giá cao sự ăn ý của hai diễn viên và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với họ trong những dự án sau.

Kim Hye Soo tái xuất với phim hài đen

Trong khi đó, The Affair was the beginning (tựa Việt: Ngoại tình chỉ là bắt đầu) dài 8 tập mang màu sắc hoàn toàn trái ngược. Tác phẩm thuộc thể loại hài đen của đạo diễn Lee Chang Hee - người đứng sau Người lạ đến từ địa ngục và Nghịch lý kẻ sát nhân. Bộ phim lần này xoay quanh hai cặp vợ chồng tưởng chừng hạnh phúc nhưng dần bị cuốn vào những bí mật khiến cuộc sống của họ trượt khỏi quỹ đạo.

Kim Hye Soo và Kim Ji Hoon vào vai cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo Ảnh: VIEON

Kim Hye Soo là một trong những ngôi sao kỳ cựu của màn ảnh Hàn với các tác phẩm như Signal, Juvenile justice và Dưới bóng trung điện. Trong lần trở lại này, "chị đại" Kim Hye Soo đảm nhận vai Kyung Hee - một influencer nổi tiếng kiêm CEO thương hiệu nội thất, luôn xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành đạt với cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Chồng cô là Jae Hong (Kim Ji Hoon thủ vai), người đàn ông lịch lãm nhưng che giấu nhiều bí mật. Ở tuyến nhân vật còn lại, Soo Jung (Cho Yeo Jeong) và Bo Sung (Kim Jae Chul) là cặp vợ chồng hàng xóm đang bước vào cuộc chiến ly hôn căng thẳng.

Lần đầu đóng vai vợ chồng với Kim Ji Hoon, Kim Hye Soo dành lời khen cho đàn em: "Có một thời điểm tôi nhìn vào màn hình và không còn thấy Kim Ji Hoon nữa, mà chỉ thấy đúng là Jae Hong. Mỗi lần chứng kiến một khía cạnh mới trong diễn xuất của cậu ấy đều khiến tôi rất vui".

Đáp lại, Kim Ji Hoon cho biết: "Chị Kim Hye Soo luôn chuẩn bị nhiều hơn những gì có trong kịch bản. Mỗi lần diễn cùng chị, chúng tôi đều tạo ra nguồn năng lượng và sự cộng hưởng lớn hơn". Ở tuyến nhân vật còn lại, Cho Yeo Jeong cho biết bầu không khí trên trường quay giúp cô hoàn toàn nhập vai Soo Jung, trong khi Kim Jae Chul nói anh cảm thấy thoải mái nhờ sự hỗ trợ của đàn chị trong suốt quá trình ghi hình.

Dream to you sẽ phát sóng từ ngày 13.7, còn The affair was the beginning lên sóng từ ngày 31.7 với phụ đề và thuyết minh tiếng Việt trên VieON.