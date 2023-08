‘Chị đại Kpop’ Jessi đội nón lá ở sân bay Việt Nam

Jessi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong đêm 29.8 trong sự đón chào của các fan Việt BTC

Khuya 29.8, Jessi cùng ê kíp đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Nữ rapper đình đám Kpop nổi bật với bộ trang phục năng động khoe vóc dáng quyến rũ kết hợp với áo khoác ngoài cá tính, đúng phong cách mà cô theo đuổi bấy lâu.

Cũng tại sân bay, nhiều fan Việt đã có mặt từ sớm chờ Jessi. Lúc thấy nữ ca sĩ xuất hiện, người hâm mộ tiến gần hô to tên thần tượng và nói "I love you" (Chúng tôi yêu bạn). Trước sự chào đón nồng nhiệt này, ngôi sao Hàn 8X vui vẻ vẫy tay chào, liên tục tươi cười và thả tim. Đặc biệt, khi nhận quà nón lá, chủ nhân hit Nunu Nana không giấu được vẻ thích thú và nhanh chóng đội lên.

Jessi vẫy tay, tươi cười đáp lại tình cảm của fan Việt BTC

Rời khỏi sân bay về đến khách sạn, Jessi cũng liên tục cập nhật Story Instagram những khoảnh khắc đầu tiên tại Hà Nội. Cô chia sẻ: "Thank you for the warm welcoming Vietnam! See you on the 31st" (Cảm ơn sự chào đón ấm áp của fan Việt Nam. Chúng mình gặp nhau vào ngày 31 này nhé).

Bên cạnh đó, Jessi cùng ê kíp còn livestream cảnh ăn đêm, thưởng thức các món ăn Việt Nam nổi tiếng như phở, bánh mì… Cô cũng không ngừng khen ngợi ẩm thực Việt Nam, càng chiếm cảm tình người hâm mộ Việt Nam.

Nữ ca sĩ chia sẻ những giây phút được fan Việt đón tiếp tại sân bay INSTAGRAM NV

Jessi được đánh giá là một trong những nữ rapper hàng đầu Hàn Quốc, với phong cách trưởng thành, mạnh mẽ. Ngoại hình quyến rũ, vẻ ngoài cá tính và lối trình diễn phá cách của cô từ trước đến nay luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện

Các bản hit Drip, Nunu Nana, What Type Of X… đưa tên tuổi "chị đại Kpop" này trở nên phổ biến với công chúng. Trong đó, hashtag #nununana hiện đạt 459,5 triệu lượt xem. MV Cold Blooded của Jessi cũng gần chạm mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube sau một năm phát hành. Bài hát này từng được dùng làm đề bài trong show thực tế Street Woman Fighter.

Jessi cập nhật Instagram hình ảnh đang ăn phở INSTAGRAM NV

Lịch trình của Jessi tại Hà Nội vẫn được giữ kín. Cô mới chỉ công khai sẽ trình diễn tại đêm nhạc chào đón tân sinh viên Happy Bee 13 vào đêm 31.8 tới đây. Sự kiện còn có sự góp giọng của Đen, B Ray và Masew, Hoàng Dũng, Tăng Duy Tân, Pháo…