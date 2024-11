Mới đây, thông tin ca sĩ Chi Dân bị công an điều tra nghi liên quan ma túy gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, ngày 10.11, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho hay đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ Chi Dân cùng một số người khác nghi liên quan đến ma túy. Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình mở rộng điều tra, chưa cung cấp thông tin, kết quả xử lý