Chỉ đạo 'nóng' vụ sụt lún sát giếng nhà máy nước

Trong văn bản hỏa tốc vừa ban hành, UBND Q.Đống Đa yêu cầu Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (gọi tắt là Công ty Nước sạch Hà Nội) kiểm tra, đánh giá nguyên nhân sự cố sụt lún sát giếng khoan H24 của Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên "nuốt" nhiều phương tiện ở số nhà 193 ngõ Văn Chương (P.Văn Cương). Đồng thời, đánh giá chất lượng công trình lân cận, liền kề giếng khoan H24.



Chính quyền sở tại lập chốt khu vực xảy ra sụt lún giếng của Nhà máy nước Ngô Sĩ Lên KHẮC HIẾU

Đặc biệt, Q.Đống Đa yêu cầu Công ty Nước sạch Hà Nội có kế hoạch, phương án khắc phục ngay sự cố này và thống nhất với UBND P.Văn Chương để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình liền kề.

Trong thời gian khắc phục sự cố, Công ty Nước sạch Hà Nội phải tạm dừng hoạt động bơm nước tại giếng khoan H24, đồng thời có biện pháp cung cấp nước sạch cho nhân dân trong khu vực đến khi sự cố được khắc phục xong.

"Thống nhất với UBND P.Văn Chương và các chủ sở hữu bị ảnh hưởng về việc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố. Tổng hợp, báo cáo phương án khắc phục đến Sở Xây dựng, UBND TP.Hà Nội để chỉ đạo. Rà soát toàn bộ các trạm bơm khác, tránh để xảy ra trường hợp tương tự", văn bản nêu rõ.

UBND và Công an P.Văn Chương tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực duy trì biện pháp khẩn cấp, rào chắn, giữ nguyên hiện trạng để đảm bảo an toàn tính năng cho người và tài sản.

Các phòng ban chức năng của Q.Đống Đa sẽ vào cuộc với UBND P.Văn Chương để khắc phục sự cố, có phương án cải tạo xây dựng lại công trình bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 13.7, khi trời đang mưa, giếng có hiện tượng sụt lún nền, trong phạm vi 2 m tính từ miệng giếng. Hậu quả gây nứt, đổ phần tường (giáp liền với nhà giếng H24) nhà kho chứa sách của người dân nằm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của giếng khoan. Đồng thời, xe máy, xe điện và xe đạp bị xô nghiêng, có phương tiện bị "nuốt chửng" bánh xe.

Việc hư hỏng kết cấu khiến cát, đất kéo theo dòng chảy ngấm nước mưa vào giếng khoan gây sụt lún cục bộ tại xung quanh miệng giếng. Công ty Nước sạch Hà Nội đánh giá đây là sự cố cục bộ, chỉ ảnh hưởng trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước của giếng khoan.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền sở tại đã dựng barie, cử người túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực này. Toàn bộ người dân đang sinh sống trong khu vực xảy ra sụt lún buộc phải di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe.

Giếng khoan H24 được xây dựng, vận hành từ năm 1983, có độ sâu hơn 73 m. Năm 2021, Bộ TN-MT đã cấp phép khai thác cho giếng khoan này, thời hạn khai thác là 5 năm để cấp nước cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (cấp nước đô thị) cho TP.Hà Nội.