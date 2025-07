'Chị dâu' thắng lớn tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng phát triển cả về quy mô, nội dung lẫn chất lượng

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh trình diễn mở màn Lễ bế mạc - trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 ẢNH: THẠCH ANH

Sau một tuần diễn ra, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 khép lại với đêm bế mạc, trao giải nhằm tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ, nhà làm phim xuất sắc của điện ảnh Việt Nam cũng như khu vực.

Lễ bế mạc và trao giải của DANAF F III có sự hiện diện của ông Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Bên cạnh đó, sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh của Việt Nam và nhiều nước châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines...

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim, phát biểu tổng kết DANAFF III ẢNH: THẠCH ANH

Phát biểu tổng kết Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3, tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá: "Những gì diễn ra ở DANAFF III cho thấy sự phát triển cả về quy mô, nội dung chương trình và chất lượng nghề nghiệp. Tổng số phim trình chiếu trong DANAFF III lên đến 106 phim so với 46 phim của DANAFF I, 63 phim của DANAFF II; số buổi chiếu phim lên đến 200 so với 100 buổi của mùa trước; một chương trình phim vừa được mở là Toàn cảnh điện ảnh châu Á".

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ thêm: "Bên cạnh các hạng mục giải thưởng đã hiện diện ở hai mùa trước là giải Phim châu Á dự thi, giải Phim Việt Nam dự thi, giải NETPAC và giải Khán giả cho chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay. Tại DANAFF III, lần đầu tiên có Giải của các nhà phê bình cho phim châu Á xuất sắc trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á. Đặc biệt, DANAFF III đã công chiếu quốc tế lần đầu 11 bộ phim, khẳng định uy tín của liên hoan khi được các nhà làm phim lựa chọn gửi gắm 'đứa con vừa chào đời' của mình!".

'Chị dâu' thắng lớn ở mảng Phim Việt Nam dự thi

Trong phần trao giải, ban giám khảo của DANAFF III đã lựa chọn ra những tác phẩm, nghệ sĩ, nhà làm phim xứng đáng cho từng hạng mục giải thưởng ở 2 mảng chính: Phim Việt Nam dự thi và Phim châu Á dự thi.

Đạo diễn Khương Ngọc của Chị dâu nhận Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) cho phim Việt Nam xuất sắc ẢNH: THẠCH ANH

Chị dâu của đạo diễn Khương Ngọc là phim Việt được xướng tên nhiều nhất trong đêm trao giải. Tác phẩm có sự tham gia của Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Ngọc Trinh... giành chiến thắng đầu tiên ở hạng mục Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) cho phim Việt Nam xuất sắc. Tác phẩm cũng giúp Việt Hương được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngay sau đó, bộ ba Toto Chan, Kim và Khương Ngọc cũng trở thành người chiến thắng hạng mục Biên kịch xuất sắc.

Cuối cùng, Chị d âu nhận giải thưởng được mong chờ hàng đầu: Phim hay nhất. Chia sẻ sau khi liên tiếp nhận giải thưởng tại DANAFF III, Khương Ngọc nói đây là vinh dự, món quà lớn cho hành trình làm nghề của mình. "Từ khi bắt đầu, tôi có nói các cộng sự để cố gắng làm một bộ phim vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa đảm bảo tính giải trí. Mọi người từng không tin tôi và nói rằng điều đó rất khó. Bây giờ tôi đã làm được", nhà làm phim này cho hay.

Tuấn Trần phát biểu khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc ẢNH: THẠCH ANH

Bên cạnh chiến thắng ngoạn mục của Chị dâu, mảng Phim Việt Nam dự thi còn vinh danh Tuấn Trần ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Nam chính Làm giàu với ma bất ngờ và hạnh phúc khi vượt qua Huỳnh Lập ( Nhà gia tiên ) và Quốc Huy ( Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ) để giành giải thưởng ý nghĩa này. Anh tri ân đạo diễn Trung Lùn, đội ngũ làm phim và diễn viên đã góp phần giúp mình có cơ hội đứng trên sân khấu DANAFF III.

"Ngày hôm nay, tôi thực sự rất may mắn. Đây không phải vinh dự cho riêng tôi mà đây còn là vinh dự cho những người đã cùng đồng hành với tôi... Tôi cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức và toàn thể khán giả đã tiếp thêm nguồn năng lượng sức mạnh tinh thần vô cùng lớn để tôi cố gắng thật nhiều hơn nữa cho những vai diễn tiếp theo", Tuấn Trần chia sẻ.

Victor Vũ thắng giải Đạo diễn xuất sắc ẢNH: THẠCH ANH

Trong khi đó, Victor Vũ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Trên sân khấu trao giải, nhà làm phim tri ân các cộng sự, dàn diễn viên đã góp phần làm nên thành công của tác phẩm. "Những câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam luôn luôn là một nguồn cảm hứng rất là lớn đối với tôi. Đây là một động lực rất lớn để tôi và cả ê kíp cố gắng đưa những câu chuyện như thế này lên phim", anh bày tỏ.

Đoàn phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu trên sân khấu nhận giải đặc biệt ẢNH: THẠCH ANH

Ngoài ra, phim hoạt hình Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu vượt qua Chị dâu, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Ngày xưa có một chuyện tình và Nhà gia tiên giành Giải đặc biệt của ban giám khảo. Còn phim Dế mèn thắng hạng mục Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất.

'Mưa trên cánh bướm' được vinh danh ở đường đua Phim châu Á dự thi

Mưa trên cánh bướm - phim Việt Nam hiếm hoi tranh tài ở mảng Phim châu Á dự thi nhận Giải đặc biệt của ban giám khảo. Trên sân khấu, đạo diễn Dương Diệu Linh nhớ lại mối duyên với Đà Nẵng khi về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật từ 10 năm trước đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ làm phim đồng hành cùng mình.

"Giải thưởng này tôi xin dành tặng với lòng biết ơn sâu sắc đến dàn diễn viên của bộ phim, ê kíp phim và đặc biệt hơn nữa là các anh chị, cô chú trong nghề đã mở rộng vòng tay trong những ngày đầu tôi về Việt Nam và đã dìu dắt tôi trong hành trình rất dài để đến được ngày hôm nay", nữ đạo diễn trẻ chia sẻ.