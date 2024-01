'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' ra mắt phiên bản nam

Call Me by Fire từng gây tiếng vang lớn ở Trung Quốc trước khi được mua bản quyền sản xuất ở Việt Nam CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chuẩn bị bước vào chung kết, nhà sản xuất tiết lộ về show mới được cho là phiên bản nam của chương trình này - Call Me by Fire. Call Me by Fire do MangoTV (Trung Quốc) sở hữu và được một đơn vị truyền thông của Việt Nam mua bản quyền đồng thời lên kế hoạch ra mắt với tên gọi Việt hóa dự kiến là Anh trai vượt ngàn chông gai.



Tại Trung Quốc, Call Me by Fire lần đầu ra mắt hồi 2021 và đã trải qua 3 mùa giải, gây sốt với sự tham gia của nhiều sao nam đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ cùng những tiết mục trình diễn bùng nổ. Tương tự như Sister Who Make Wave (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng), Call Me by Fire tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các vai trò khác nhau trong làng giải trí: ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhạc công… có độ tuổi từ 30 trở lên. Tại chương trình, các "anh trai" sẽ cùng nhau tập luyện, biểu diễn, thi đấu, gắn kết và bứt phá giới hạn của bản thân thông qua nhiều thử thách.

Anh trai vượt ngàn chông gai được sản xuất bởi ê kíp của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Trong phiên bản gốc, chương trình từng có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ lớn: Triệu Văn Trác, Tạ Thiên Hoa, Trương Tấn, Trương Trí Lâm… Ở mùa 3 vừa kết thúc năm ngoái, Call Me by Fire gây chú ý khi có sự tham gia của Lâm Chí Dĩnh, Hồ Ngạn Bân, Lục Nghị, Trịnh Gia Dĩnh… Không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế, Call Me by Fire được yêu mến nhờ giá trị truyền cảm hứng từ hành trình vượt qua thử thách của các "anh trai" và góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng.

Nhà sản xuất bản Việt cho biết khi được đưa về Việt Nam, Call Me by Fire vẫn giữ nguyên tinh thần và giá trị của phiên bản gốc nhưng sẽ có những thay đổi phù hợp để đáp ứng thị hiếu, văn hóa giải trí của khán giả trong nước.

Chương trình truyền hình thực tế này dự kiến có 15 tập, được phát sóng trên VTV3 và YouTube vào tháng 6.2024. Đến nay, đội ngũ sản xuất chưa công bố những gương mặt sẽ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.