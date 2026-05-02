Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Chị đẹp' Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai?

Thạch Anh
02/05/2026 07:24 GMT+7

Trước khi vướng lùm xùm, Đồng Ánh Quỳnh hoạt động ở vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng gây chú ý khi tham gia 'Chị đẹp đạp gió' mùa 2.

Những ngày qua, Đồng Ánh Quỳnh trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm khi vướng phải lùm xùm liên quan đến fancon của đồng nghiệp. Vụ việc khiến nữ diễn viên phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội, đồng thời đăng bài viết làm rõ vấn đề. Cùng thời điểm này, những thông tin liên quan đến Đồng Ánh Quỳnh cũng được tìm kiếm.

Nhan sắc Đồng Ánh Quỳnh ở tuổi 31

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 1.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, gây chú ý khi từng tham gia The Face Vietnam 2017. Thời điểm đó, cô là học trò của siêu mẫu Minh Tú, gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn. Trải qua các vòng tranh tài, người đẹp tiến vào chung kết, giành á quân chung cuộc. Trước đó, Đồng Ánh Quỳnh từng thử sức ở một cuộc thi nhan sắc vào năm 2014

Ảnh: FBNV

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 2.

Đồng Ánh Quỳnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật. Sau thành tích á quân, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, đồng thời trải nghiệm công việc diễn viên. Một cột mốc trong sự nghiệp của người đẹp 9X là khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Thanh Sói của Ngô Thanh Vân

Ảnh: FBNV

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 3.
Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 4.

Từng có thời điểm, Đồng Ánh Quỳnh được đặt lên bàn cân so sánh với Ngô Thanh Vân, thậm chí nhiều người gọi cô là đả nữ tiếp theo của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, chân dài 9X từng chia sẻ cô thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với danh xưng mà khán giả gọi, chứ không đơn thuần chỉ với dự án Thanh Sói

Ảnh: FBNV

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 5.

Năm 2024, Đồng Ánh Quỳnh thử sức ở cuộc thi Chị đẹp đạp gió mùa 2. Dù phải dừng chân sớm song không thể phủ nhận rằng sau gameshow này, chân dài 9X được khán giả yêu mến, ủng hộ. Sau cuộc thi, cô giữ mối quan hệ thân thiết với các “chị đẹp” như Minh Hằng, Misthy, Tóc Tiên… Những màn tương tác của họ khiến khán giả thích thú

Ảnh: FBNV

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 6.

Hồi tháng 3.2025, Đồng Ánh Quỳnh bắt tay với Cara trình làng ca khúc Như đàn ông. Tuy nhiên, hiệu ứng của sản phẩm này không quá ấn tượng. Theo ghi nhận, tính đến hiện tại, ca khúc đạt hơn 184.000 lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong một số sản phẩm âm nhạc của các đồng nghiệp

Ảnh: FBNV

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 7.

Ở tuổi 31, Đồng Ánh Quỳnh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Cô không ngại biến hóa nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính đến gợi cảm. “Chị đẹp” 9X cho biết ngoại hình cũng là một trở ngại đối với mình. Bởi gương mặt của cô khá lạnh lùng nên thỉnh thoảng xảy ra tình huống oái oăm trong cuộc sống

Ảnh: FBNV

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đang gây xôn xao là ai? - Ảnh 8.

Ngoài sự nghiệp, cuộc sống riêng của Đồng Ánh Quỳnh cũng được mọi người quan tâm. Thời gian qua, việc người đẹp xuất hiện bên diễn viên Kim Tuyến, thường có những khoảnh khắc tình cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò

Ảnh: FBNV

'Chị đẹp' Đồng Ánh Quỳnh: Ngoại hình của tôi là một trở ngại

Đồng Ánh Quỳnh thừa nhận vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ của mình đôi khi phải nhận những lời bình phẩm kém duyên. Tuy nhiên, cô yêu cơ thể và những đặc điểm của bản thân nên không quá để tâm đến vấn đề này.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Ánh Quỳnh Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh Lùm xùm Chị đẹp đạp gió Thanh Sói
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận