'Chị đẹp' Lý Tiểu Nhiễm thông báo ly hôn

Ngày 19.10, Sohu đưa tin, nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, công khai xác nhận đã ly hôn chồng là nhà sản xuất Từ Giai Ninh. "Chúng tôi đã ly hôn từ năm ngoái. Không còn ràng buộc, không làm phiền cuộc sống của nhau. Chúc mỗi người đều bình an", nữ diễn viên chia sẻ ngắn gọn.

Sau ly hôn, Lý Tiểu Nhiễm mong bình yên

Thông báo của Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi trước đó, cuộc hôn nhân giữa cô và Từ Giai Ninh từng nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt.

Lý Tiểu Nhiễm là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách Ảnh: Chụp màn hình phim Khánh dư niên 2

Được biết, tháng 6.2014, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh bị bắt gặp khi đến đăng ký kết hôn tại Ủy ban thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Sau đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh hai người nắm tay nhau trên mạng xã hội, chính thức công khai chuyện kết hôn. Ngày 8.8.2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Brussels (Bỉ), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ.

Đến tháng 7.2026, một số trang tin giải trí đưa tin Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đã đường ai nấy đi. Theo những thông tin được lan truyền thời điểm đó, cả hai đã sống ly thân từ khoảng 2 năm trước và hoàn tất thủ tục ly hôn tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 11.2025. Tuy nhiên, phải đến ngày 19.10.2026, nữ diễn viên mới chính thức lên tiếng xác nhận việc chấm dứt cuộc hôn nhân.

Bên cạnh những đồn đoán về tình cảm, một số nguồn tin còn cho rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi gặp vấn đề liên quan đến kinh tế gia đình. Theo báo giới xứ Trung, số lượng dự án điện ảnh và truyền hình của Từ Giai Ninh có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Trong khi đó, Lý Tiểu Nhiễm lại gia tăng đáng kể tần suất xuất hiện trước công chúng và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong hai năm qua, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án và còn tham gia ghi hình chương trình truyền hình thực tế Đạp gió 2026.

Sự thay đổi trong lịch trình làm việc của Lý Tiểu Nhiễm từng làm dấy lên đồn đoán rằng cô phải tăng cường hoạt động nghệ thuật do áp lực tài chính của gia đình. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được người trong cuộc xác nhận.

Gia tài phim ảnh của 'chị đẹp' 7X

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi trúng tuyển vào trường trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập Đoàn ca múa nhạc Phương Đông, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Năm 2000, Lý Tiểu Nhiễm bắt đầu được khán giả chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Như sương như mưa lại như gió. Thành công ban đầu giúp cô từng bước khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ.

Những năm sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như Tạm biệt Vancouver, Phượng xuyên mẫu đơn, Không kịp nói yêu em, Khánh dư niên và Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân. Đặc biệt, thành công của Không kịp nói yêu em và Khánh dư niên góp phần nâng cao độ nhận diện của Lý Tiểu Nhiễm, giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả yêu thích phim truyền hình Trung Quốc.

Trong khi đó, Từ Giai Ninh có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim và quản lý doanh nghiệp. Ông từng đảm nhận các vị trí như giám chế, nhà sản xuất, đồng thời tham gia điều hành nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông.