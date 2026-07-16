‘Chị đẹp’ Nguyên Hà tích cực trở lại showbiz sau khi sinh con

Tối 15.7, Trungg I.U chính thức phát hành Dòng sông sao - dự án âm nhạc đánh dấu màn hợp tác đầu tiên cùng nữ ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là bản ballad giàu cảm xúc với màu sắc điện ảnh và những lát cắt riêng về nỗi cô đơn sau một cuộc tình.

Sự trở lại của Nguyên Hà

Nguyên Hà tiếp tục "đốn tim" khán giả bằng một ca khúc ballad phù hợp với chất giọng Ảnh: NVCC

Trước đó, Trungg I.U được biết đến là một ca nhạc sĩ trẻ, đứng sau nhiều bản hit như Em hát ai nghe (Orange thể hiện), Sóng vỗ vỡ bờ, Nỗi đau ngây dại, Thuyền không bến đợi… Còn Nguyên Hà là ca sĩ ballad được yêu thích nhờ chất giọng nhẹ nhàng, giàu tự sự. Cô từng thể hiện những ca khúc như Xin lỗi, Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở, Nhắm mắt thấy mùa hè…

Từng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng sau đó, Nguyên Hà có quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ, vun vén tổ ấm nhỏ. Gần đây, nhờ sự động viên của người bạn đời, cô tích cực trở lại với các hoạt động âm nhạc. Sự kết hợp của giọng ca 8X với ca sĩ trẻ khiến khán giả không khỏi tò mò.

Ngay ở những giây đầu tiên, Dòng sông sao mở ra bằng những câu hát đầy khoảng lặng: "Tháng nối năm khẽ trôi qua căn phòng này/ Chẳng biết đã bao lâu, đã chẳng còn biết đếm ngày...". Từ ký ức của một mối quan hệ đã khép lại, ca khúc dẫn người nghe đi qua những cảm xúc quen thuộc từ tiếc nuối, trống trải và dần học cách đối diện với chính mình.

Trungg I.U tiết lộ đã yêu thích và mong muốn hợp tác với Nguyên Hà từ sau ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè Ảnh: NVCC

Thay vì kể một câu chuyện tình yêu theo cách quen thuộc, Trungg I.U chọn biến sự cô đơn thành một hình ảnh đậm chất điện ảnh, để mỗi người nghe đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Đây cũng là màu sắc đã trở thành dấu ấn trong âm nhạc của Trungg I.U. Nếu từng yêu thích Thuyền không bến đợi hay Tình yêu buông tha cho chúng ta, khán giả dễ dàng nhận ra lối viết giàu hình ảnh của nam nhạc sĩ.

Đối với Trungg I.U, Dòng sông sao còn là một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Anh nhiều lần chia sẻ từ nhiều năm trước đã yêu thích giọng hát của Nguyên Hà. Sau khi bị chinh phục bởi ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè, anh luôn hy vọng sẽ có ngày được sáng tác và song ca cùng nữ ca sĩ. Và cuối cùng, mong muốn này đã trở thành hiện thực.

Sự kết hợp giữa hai giọng hát tưởng chừng như đối lập nhưng lại tạo nên nét hòa quyện đầy bất ngờ. Nếu như Trungg I.U mang đến chất giọng truyền cảm, thổn thức thì Nguyên Hà vẫn giữ sự mềm mại, giàu tự sự vốn đã trở thành thương hiệu. Về phần mình, Nguyên Hà thừa nhận bản thân áp lực trước sự kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên thay vì vội vàng, chị đẹp cho biết cô vẫn đang tìm kiếm thứ mà bản thân muốn làm mới.