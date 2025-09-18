Chỉ định nhân sự Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư sau Đại hội XIV của Đảng

Sáng 18.9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học chủ trì buổi gặp mặt báo chí ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết đây là đại hội đầu tiên của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 22 - 23.9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với khoảng 350 đại biểu tham dự. Trong số này có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định.

Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Phương châm hành động của đại hội dự kiến là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.

Trao đổi tại họp báo, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, về công tác nhân sự, cấp có thẩm quyền sẽ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sau Đại hội XIV của Đảng.

Vì thế, theo ông Nguyễn Thái Học, sau Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, bộ máy lãnh đạo hiện nay của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đến sau Đại hội XIV.

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, nhân sự Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ được chỉ định sau Đại hội XIV của Đảng ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Thái Học nêu, với mô hình tổ chức mới, chức năng nhiệm vụ mới, yêu cầu mới, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải là đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao nhất để phát huy sức mạnh, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, có giải pháp thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần quan tâm thảo luận, trả lời cho 3 vấn đề đặt ra.

Vấn đề thứ nhất, là phải đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương theo mô hình mới. Thứ hai là làm sao hoạt động phải tăng cường tính thực chất, có chiều sâu và hiệu quả; khắc phục tính phong trào, tính hình thức.

Thứ ba là làm sao huy động, khơi dậy, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức dân, nguồn lực trong nhân dân.

"Quán triệt 3 vấn đề Tổng Bí thư đặt ra, trong chương trình hành động của đại hội đã nêu ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá. Tất cả vấn đề này làm sáng tỏ quyết tâm của Đảng ủy để trả lời 3 định hướng của Tổng Bí thư", ông Học nói.