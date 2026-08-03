Chỉ được, không mất

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Ảnh: Reuters

Có hai điều đáng được chú ý ở đây. Thứ nhất, Tổng thống Lee không đề nghị riêng ông Prabowo Subianto mà đề nghị tất cả các nước có quan hệ ngoại giao với cả Hàn Quốc và Triều Tiên.

Mục đích chính của ông Lee không phải là vận động được quốc gia cụ thể nhất định nào làm trung gian hòa giải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, mà là kiến tạo nên sự hòa giải giữa hai nước để thể hiện thiện chí hòa giải với Bình Nhưỡng và tranh thủ sự ủng hộ của thế giới cho chính sách của ông đối với Triều Tiên.

Thứ hai, phải mất hơn 3 tháng sau, ông Subianto mới đưa ra câu trả lời dù việc gây dựng vai trò ngoại giao trung gian hòa giải là một trong những mục tiêu đối ngoại của vị tổng thống này. Hơn nữa, trước khi ông Lee Jae Myung đưa ra đề nghị trên, chính phủ Indonesia đã từng ngỏ ý sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Sự chậm quyết định của ông Subianto xem ra có nguyên do là cho tới nay chưa có quốc gia nào nhận lời đề nghị của Seoul, nên giờ tỏ ra sẵn sàng đi tiên phong có lợi đơn, ích kép muôn bề cho Indonesia. Khi đó, dù ông Subianto có đi Triều Tiên hay không thì Indonesia cũng chỉ được chứ không mất gì.

Nhưng khả năng cao phía Triều Tiên không chấp nhận Indonesia, vì hai lý do sau. Thứ nhất, Triều Tiên vốn luôn chủ trương xử lý quan hệ trực tiếp với Mỹ và Hàn Quốc chứ không thông qua trung gian ngoại giao. Thứ hai, Triều Tiên không tách bạch quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc với quan hệ Triều Tiên - Mỹ.