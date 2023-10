Chị em song sinh chuyên Anh chọn ngành học 'bước ra vùng an toàn'

Kết quả học tập cao nhờ tham gia hoạt động thiện nguyện

Phương Như và Phương Nhi, 18 tuổi, quê ở Bình Phước là chị em sinh đôi. Cả hai là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước.

Phương Như từng đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh, giải khuyến khích cuộc thi Văn hóa đọc cấp trường, đạt danh hiệu học sinh 3 tốt, năm lớp 12 cô thi IELTS đạt 7.5…

Không kém cạnh chị gái, thay vì vào đội tuyển, Phương Nhi tham gia các cuộc thi học thuật và đạt nhiều thành tích nổi bật như giải nhất cuộc thi "Global Citizen Toward Marine Health", giải khuyến khích cuộc thi "Rise up - SDGs Competition 2022", giải nhì cuộc thi Văn hóa đọc cấp trường. Cũng trong năm lớp 12, Phương Nhi thi IELTS đạt 7.0.

Hai chị em thường xuyên trao đổi bài vở với nhau LAN ANH

Không chọn khép mình trong vỏ bọc an toàn, với mong muốn trải nghiệm nhiều hơn nên cặp đôi đều năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa như giữ chức chủ nhiệm CLB Công tác xã hội, cộng tác viên của các dự án dịch thuật. "Chúng em thích tham gia hoạt động thiện nguyện với mong muốn tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội và tạo cho hai đứa nhiều niềm vui. Nhờ vậy kết quả học tập cũng cao hơn", cặp song sinh chia sẻ.

Hiện cặp song sinh vừa bước vào học kỳ đầu tiên của ĐH, tiếp xúc nhiều học phần mới với lượng kiến thức lớn, nhưng điều đó không gây ra khó khăn cho cả hai, ngược lại còn tạo hứng thú trong học tập. "Dù chỉ mới học được 2 tháng nhưng chúng em thấy giảng viên giảng bài dễ hiểu, thường xuyên tạo cơ hội cho sinh viên đưa ra quan điểm cá nhân", hai chị em chia sẻ. Ngoài thời gian học ở trường, Như và Nhi còn cho bản thân nhiều cơ hội để học các kỹ năng mềm.

Ước mơ làm chủ nông trại sạch

Ngay từ lớp 11 cặp song sinh đã chọn ngành nông học của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vì ước mơ làm chủ nông trại sạch, quyết định này khiến thầy cô bất ngờ và phải hỏi lại nhiều lần trước khi nộp hồ sơ chính thức.

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, hai chị em nhận tin trúng tuyển ĐH với hình thức xét tuyển bằng điểm học bạ, cả hai nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng do đêm muộn nên không dám nói với bố mẹ. Sáng hôm sau cặp song sinh mới thông báo tin vui, cả nhà rất hạnh phúc vì ước mơ đã trở thành hiện thực.

Cặp song sinh ước mơ một ngày mở nông trại sạch kết hợp du lịch LANH ANH

Chia sẻ về lý do chọn ngành, Phương Nhi cho rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển nông nghiệp rất lớn, tuy nhiên do hạn chế về quy trình sản xuất nên đầu ra gặp nhiều khó khăn. "Em rất buồn khi nông sản Việt phụ thuộc nhiều vào thương lái. Đó là lý do mà chúng em có mặt ở đây, đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ sản xuất được các loại trái cây và rau sạch, xuất khẩu ra thế giới", Phương Nhi chia sẻ. Bên cạnh đó, Như và Nhi tự thấy bản thân hướng ngoại, thích làm việc trong không gian mở, yêu thích cây cối nên chọn ngành nông học là phù hợp.

Bố mẹ của cặp chị em là nông dân trồng điều nên cả hai hiểu rõ sự vất vả và bấp bênh của công việc này. "Có những năm điều được mùa nhưng bị thương lái ép giá, lại có những năm mất trắng nhưng giá lại đội lên cao, không có mà bán. Do đó, bố mẹ phải làm thêm nhiều nghề để có tiền lo cho 2 đứa ăn học. Vì vậy, hai đứa hiểu rằng phải học tập và phấn đấu hơn nữa để giúp bố mẹ và bà con nông dân thoát khỏi hoàn cảnh này", Phương Nhi tâm sự.

Ngày mới vào ĐH, cả lớp khá bất ngờ khi có cặp chị em sinh đôi. Do chưa quen nên bạn bè trên lớp thường bị nhầm lẫn hai chị em, nhưng khi quen rồi lại có thể nhận ra vì Phương Nhi có gương mặt đầy đặn hơn Phương Như một chút.

Hiện Phương Như làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh để trang trải chi phí sinh hoạt. Còn Phương Nhi muốn trải nghiệm nhiều hơn nên thường dành thời gian đi ra ngoài đọc sách để tìm hiểu về cuộc sống đô thị, cũng như tìm cho mình những cơ hội mới.

Giáo viên chủ nhiệm bất ngờ khi cặp song sinh chọn ngành nông học Cô Bích Thủy, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy văn của Phương Như và Phương Nhi, tâm sự rằng cô rất ấn tượng với 2 bạn bởi sự nỗ lực, khiêm tốn, và cầu tiến trong học tập. Mặc dù sinh đôi nhưng không phải ai cũng có thể yêu thương và gắn kết như hai em. "Trong suốt quãng đời đi dạy của mình, không chỉ riêng tôi mà nhiều thầy/cô giáo khác đều quý mến hai bạn. Vào mùa thu hoạch nông sản, hai chị em sẵn sàng lên rẫy phụ giúp bố mẹ mà không nề hà công việc nặng nhọc". Cũng bởi năng lực học tập xuất sắc và thái độ lễ phép nên cô Thủy cảm thấy bất ngờ khi cặp song sinh chọn ngành nông học, bởi với trình độ ngoại ngữ tốt như vậy có thể chọn các ngành học có cơ hội tiến xa hơn. Tuy nhiên, khi nghe hai chị em tâm sự muốn thành lập nông trại sạch kết hợp du lịch, cô Thủy lại ủng hộ hết mình vì đây là điều tốt, mang lại các giá trị tốt đẹp cho xã hội. Cô Thủy bật mí thêm, sự giỏi giang, ngoan ngoãn của Phương Như và Phương Nhi là sự thừa hưởng từ phúc đức của bố mẹ, mặc dù gia đình làm nông nghiệp nhưng mỗi năm bố mẹ của hai em đều ẩn danh tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.