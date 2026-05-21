Chỉ hành động nhỏ, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đã xóa tan tin ly hôn

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, Lưu Thi Thi ở tuổi 39 còn Ngô Kỳ Long đã 56 tuổi. Cả hai cùng diện quần trắng, đeo kính râm và có phong cách ăn mặc khá đồng điệu.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long sánh đôi thân thiết

Ngay sau khi lan truyền, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với hơn 230 triệu lượt xem và khoảng 1,2 triệu lượt yêu thích trên Weibo. Nhiều ý kiến cho rằng khó có thể nhận ra khoảng cách 17 tuổi giữa hai người. Không ít cư dân mạng còn nhận xét loạt khoảnh khắc này đã trực tiếp đập tan những tin đồn ly hôn kéo dài suốt thời gian qua giữa cặp sao nổi tiếng.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bén duyên sau lần hợp tác trong bộ phim đình đám Bộ bộ kinh tâm (2011) ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PHIM BỘ BỘ KINH TÂM

Tin đồn hôn nhân rạn nứt bắt đầu bùng lên khi Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội trong thời gian dài. Sau đó, cư dân mạng tiếp tục đưa ra hàng loạt bằng chứng nghi vấn cặp đôi rạn nứt. Một số người phát hiện từ tháng 3.2024, mỹ nhân Bộ bộ kinh tâm không còn đeo nhẫn cưới khi xuất hiện công khai.

Không chỉ dừng ở đời sống cá nhân, những thay đổi liên quan đến hoạt động kinh doanh của cả hai cũng khiến dư luận bàn tán. Theo thông tin từ nền tảng doanh nghiệp Trung Quốc, vào tháng 2.2025, Lưu Thi Thi đã chuyển nhượng 5% cổ phần tại Công ty đầu tư Giang Tô Tây Tử cho Ngô Kỳ Long. Trước đó không lâu, nhiều công ty có liên quan đến tài tử 7X cũng lần lượt giải thể.

Một số chuyên gia tài chính thậm chí còn cho rằng đây có thể là dấu hiệu phân chia tài sản trước ly hôn, đồng thời lan truyền tin đồn cặp đôi đã âm thầm ký thỏa thuận ly hôn bí mật với khối tài sản liên quan lên đến hàng trăm triệu USD. Có cư dân mạng còn khẳng định hai người đã hoàn tất thủ tục tại một văn phòng luật ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Song song với đó, tin đồn sống ly thân cũng liên tục xuất hiện. Một số phương tiện truyền thông Đài Loan cho biết Lưu Thi Thi chủ yếu sống tại Thượng Hải để đóng phim, trong khi Ngô Kỳ Long ở Đài Bắc chăm sóc con trai. Tình trạng này được cho là kéo dài gần một năm. Tháng 12.2024, Ngô Kỳ Long từng đưa con trai sang Thượng Hải thăm vợ nhưng cả hai bị cho là cố tình tránh xuất hiện chung khung hình.

Trong giai đoạn tin đồn lan rộng, nhiều chi tiết tưởng chừng không liên quan cũng bị cư dân mạng đem ra phân tích. Có lần Lưu Thi Thi bị bắt gặp mặc áo in dòng chữ: "Hãy nói với người cũ rằng tôi rất được yêu thích". Cùng ngày hôm đó, vợ cũ của Ngô Kỳ Long là Mã Nhã Thư lại bấm thích một bình luận có nội dung: "Người hạnh phúc hơn sau chia tay mới là người chiến thắng".

Đến tháng 12.2024, nhà sản xuất Vương Đại Phát trong một buổi livestream còn phát ngôn rằng Lưu Thi Thi "cuối cùng cũng không còn qua lại với người chồng cũ nữa". Câu nói này nhanh chóng bị cắt ra và lan truyền rộng rãi, khiến nghi vấn ly hôn càng bùng nổ.

Trước làn sóng đồn đoán ngày càng lớn, mẹ của Ngô Kỳ Long từng lên tiếng vào cuối năm 2024. Bà cho biết cả hai vẫn rất ổn và tiết lộ bản thân thường xuyên sang Thượng Hải thăm cháu nội, gián tiếp phủ nhận thông tin sống ly thân. Đến tháng 6.2025, truyền thông lần đầu ghi lại được khoảnh khắc cả gia đình ba người cùng xuất hiện sau thời gian dài. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được nhìn thấy đưa con trai rời khỏi một nhà hàng. Nam diễn viên lái xe, còn Lưu Thi Thi ôm con ngồi phía sau trước khi cả gia đình cùng trở về nhà.

Thực tế, tin đồn ly hôn giữa hai người đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Vào tháng 2.2022, cặp đôi từng cùng ủy quyền cho luật sư phát đi tuyên bố khởi kiện các tài khoản tung tin sai sự thật liên quan đến việc "Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long ly hôn" hay "Ngô Kỳ Long ngoại tình".

Quay trở lại loạt ảnh sân bay tháng 4.2026, Lưu Thi Thi diện áo thun trắng họa tiết kết hợp quần ống rộng màu trắng, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long mặc áo tối màu cùng quần trắng ôm dáng. Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là cách cả hai thoải mái nắm tay giữa đám đông mà không hề né tránh ống kính. Lưu Thi Thi nhiều lần quay sang trò chuyện cùng chồng với nụ cười trên môi, còn Ngô Kỳ Long một tay đeo túi, tay còn lại vẫn luôn nắm chặt tay vợ.