Chi hơn 15.200 tỉ đồng trồng 1,4 tỉ cây xanh khắp Việt Nam

Cả nước có thêm hơn 429 ha rừng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 5 năm triển khai, đề án Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1.4.2021, đã thành công ngoài mong đợi khi thu hút được nhiều địa phương, doanh nghiệp, tác tổ chức quốc tế tham gia.

Thanh niên Quảng Ngãi tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường

Đến nay, cả nước trồng được trên 1,439 tỉ cây xanh, vượt 43,9% so với mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Trong đó có 573,9 triệu cây xanh phân tán (gồm 87,5 triệu cây đô thị; 486,4 triệu cây trồng phân tán ở nông thôn); 865,2 triệu cây trồng trong rừng tập trung, tương đương với 429.125 ha rừng (36.745 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 392.380 ha trồng mới rừng sản xuất).

Nhiều địa phương trồng cây xanh đạt kết quả cao như: Phú Thọ (177,9 triệu cây); Lào Cai (108,8 triệu cây); An Giang (98,5 triệu cây), Lạng Sơn (96,3 triệu cây); Lâm Đồng (80,6 triệu cây); Tây Ninh (67,8 triệu cây); Quảng Ngãi (67,2 triệu cây) Gia Lai (65,7 triệu cây); Nghệ An (54,2 triệu cây); Đà Nẵng (53,5 triệu cây)…

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo từ các bộ ngành, địa phương, tổng số nguồn vốn thực hiện đề án lên tới 15.291 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 3.174,5 tỉ đồng (chiếm 20,8%); vốn ODA 350,3 tỉ đồng (chiếm 2,3%); các nguồn vốn khác 4.755,1 tỉ đồng (chiếm 31,1%).

Đặc biệt, đề án thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội tham gia trồng cây, gây rừng khi nguồn vốn huy động từ xã hội hóa hơn 7.011,1 tỉ đồng (chiếm tới 45,9%).

Xây dựng nền tảng số quốc gia về cây xanh

Đại diện tổ chức Gaia Việt Nam cho biết, hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh, đơn vị này đã kết nối doanh nghiệp trồng hơn 1,1 triệu cây xanh ở 14 khu rừng và khu vực trọng điểm trên cả nước. Các khu rừng được phục hồi đã giúp cải thiện độ che phủ, bảo vệ đất, giữ nước.

Theo ước tính, tổng lượng khí thải CO2 được hấp thụ từ các cánh rừng do Gaia triển khai trong 5 năm qua lên tới hàng nghìn tấn mỗi năm. Các khu rừng ngập mặn tại Cần Giờ, Cà Mau đóng vai trò như bể chứa carbon, tự nhiên; trong khi các khu rừng đầu nguồn như: Xuân Liên, Bến En giúp điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước…

Trồng rừng ngập mặn tại Cà Mau của Panasoni Việt Nam hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh

Đại diện Gaia Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nền tảng số quốc gia về cây xanh ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo minh bạch, tiếp tục lan tỏa phong trào trồng cây xanh.

Chia sẻ góc nhìn từ một tổ chức bảo tồn toàn cầu, ông Hoàng Xuân Huy, Giám đốc đối ngoại Tổ chức WWF tại Việt Nam, cho rằng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Việt Nam là một đóng góp rất quan trọng cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và phục hồi thiên nhiên toàn cầu. Đề án được triển khai thành công góp phần thiết thực vào việc thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường và khí hậu của Việt Nam những năm qua.

Cũng theo ông Huy, trên thế giới không nhiều quốc gia có thể triển khai một chương trình trồng cây quy mô lớn và đạt kết quả vượt trội như Việt Nam. Đề án đã tạo một phong trào có sự đồng lòng rất lớn từ mọi đối tượng, thành phần, tầng lớp, cả trong và ngoài nước để hướng về tương lai và vì tương lai.

Từ thành công của đề án này, ông Triệu Văn Lực, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, cây xanh,đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị cao, nâng cao giá trị rừng trồng; trồng cây gây rừng để bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.