Giới trẻ

Chỉ huy Đội giỏi cùng theo bước chân những người anh hùng

Hoa Nữ
Hoa Nữ
20/08/2025 08:00 GMT+7

Từ ngày 18 - 20.8, Thành đoàn và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi TP.HCM năm 2025.

Hội thi với chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng", được diễn ra tại Nhà thiếu nhi TP.HCM và các địa điểm lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố, gắn với chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN.

Chỉ huy Đội giỏi cùng theo bước chân những người anh hùng- Ảnh 1.

Hội thi năm nay không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là nơi thí sinh trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa

ẢNH: T.Đ

Các thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài ở 10 môn thi với 18 phân môn và 10 môn thi kỷ lục. Đêm văn nghệ - lửa trại tổ chức với chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng" tái hiện hình ảnh các anh hùng trẻ tuổi và biểu diễn các tiết mục thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN.

Với thông điệp Chỉ huy Đội TP.HCM "Bản lĩnh - Tài năng - Sáng tạo", hội thi năm nay không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là nơi thí sinh trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa, như: "Trò chơi lớn đến với địa chỉ đỏ", "Hành quân đêm", đêm hội Sân khấu hóa, lửa trại "Theo bước chân những người anh hùng", chuyên đề chăm sóc sức khỏe tâm thần "Gọi tên cảm xúc"…

Hội thi nhằm xây dựng môi trường rèn luyện dành cho lực lượng Chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh TP.HCM, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đồng thời, là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng của lực lượng Chỉ huy Đội TP.HCM, nâng cao tính tự quản của tổ chức Đội; củng cố, phát triển các CLB Chỉ huy Đội tại cơ sở, những hạt nhân quan trọng trong công tác xây dựng Đội; tuyên dương các cá nhân tham gia tích cực và đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.


