Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Trọn lòng vì thanh niên công nhân và thiếu nhi

Sáng 3.3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN cùng đoàn công tác của Trung ương Đoàn tham dự Hội trại tòng quân phường Thới Hòa (TP.HCM).

Hội trại tòng quân 2026 phường Thới Hòa, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hội trại tòng quân năm 2026 được tổ chức tại nhà bia, đài tưởng niệm phường Thới Hòa, là nơi ghi nhớ công ơn của những Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của địa phương và những lớp thế hệ trẻ trước đây đã quên mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, động viên, khích lệ tinh thần các tân binh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến từng tiểu trại, động viên khích lệ tinh thần và tặng những phần quà ý nghĩa cho các tân binh với những lời nhắn nhủ tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, truyền thống của người "Miền Đông gian lao mà anh dũng" và quê hương Thới Hòa anh hùng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, động viên từng tiểu trại ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thay mặt 44 tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của phường Thới Hòa, anh Đỗ Cao Dương hứa khi vào quân ngũ sẽ luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngại khó khăn gian khổ, đoàn kết, trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các tân binh hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn ông Bùi Đức Trung, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa cho biết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đã được địa phương thực hiện chặt chẽ; chất lượng về sức khỏe, chính trị, trình độ của thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng lên, số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ, đảng viên trẻ, thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội ngày càng nhiều.

Tặng công trình vui chơi cho trẻ em mầm non

Tại trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ (trực thuộc Trung tâm hoạt động thanh niên Bình Dương, TP.HCM), chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã cùng vui chơi với các em nhỏ đang học tại đây và tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho nhà trường trị giá 50 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ca hát cùng với các em thiếu nhi Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ thành lập từ 2014 (theo mô hình tự chủ tài chính) hiện có 100% là con em công nhân lao động đang học tập tại đây.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang là người chấp bút thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương (nay là Trung tâm hoạt động thanh niên Bình Dương, TP.HCM) và Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ trực thuộc trung tâm này.

Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ trước đây trực thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương (nay là Trung tâm hoạt động thanh niên Bình Dương, TP.HCM) được thành lập từ năm 2014 cùng thời kỳ chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương; đồng thời chị cũng là người chấp bút viết, xây dựng đề án thành lập trung tâm và trường mầm non nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ trên địa bàn.



Các em thiếu nhi vui mừng khi được tặng quà ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong nhiều năm làm công tác Đoàn tại Bình Dương (trước đây), chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã để lại nhiều dấu ấn và sản phẩm thực tế trong công tác tuyên truyền pháp luật, chăm lo cho đời sống công nhân, thiếu nhi, đặc biệt là thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ.

Trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hiện chị Nguyễn Phạm Duy Trang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM, gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Anh Đỗ Văn Phùng, giám đốc Trung tâm hoạt động thanh niên Bình Dương, TP.HCM cho biết thừa hưởng những thành quả mà chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã xây dựng, đến nay Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ đã có 8 khối nhóm/lớp: gồm 1 nhóm trẻ, 2 lớp mầm; 2 lớp chồi và 3 lớp lá với số lượng hàng trăm em học sinh là con em công nhân lao động theo học. Còn Trung tâm hoạt động thanh niên trung bình mỗi năm hỗ trợ giới thiệu việc làm cho trên 3.500 thanh niên có việc làm ổn định…

Thăm hỏi, động viên công nhân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thăm và động viên thanh niên công nhân Công ty cổ phần giày Đại Lộc (khu công nghiệp Rạch Bắp, phường Tây Nam, TP.HCM), chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đoàn công tác đã tặng quà cho các thành viên nòng cốt của CLB kết nối thanh niên công nhân công ty cổ phần giày Đại Lộc.

Tặng quà cho các thành viên nòng cốt CLB kết nối thanh niên công nhân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Huỳnh Minh Phụng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần giày Đại Lộc cho biết hiện có trên 3.000 lao động đang làm việc tại công ty trong đó phần lớn là lao động trẻ. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho CLB kết nối thanh niên công nhân hoạt động, công ty luôn chú trọng việc trả lương, thưởng và các chế độ, chính sách chăm lo đời sống cho công nhân.