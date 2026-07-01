Chị Nguyễn Thị Thúy Duy giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau

Chiều 30.6, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội gồm 68 ủy viên và chọn cử chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I.

chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I ẢNH: C.T.V

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội diễn với sự tham dự của 270 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 381.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên tỉnh Cà Mau đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nguyễn Kim Quy- Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội ẢNH: G.B

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Đại hội diễn ra trong bối cảnh Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế về kinh tế biển, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Song song với những cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng trong thời đại số.

Anh Quy cũng nhấn mạnh thanh niên không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong tiến trình phát triển của địa phương. Vì vậy, tổ chức Hội cần đổi mới cách thức hoạt động, xây dựng các chương trình xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thanh niên, bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh và hướng tới hiệu quả thực chất.

Cũng theo anh Nguyễn Kim Quy, tổ chức Hội cần chuyển mạnh từ tư duy tổ chức hoạt động sang tư duy tạo ra giá trị. Hiệu quả công tác Hội không chỉ được đánh giá bằng số lượng chương trình, hoạt động được triển khai mà phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống thanh niên.

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Thanh Thủy là Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng thế hệ trẻ Cà Mau có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu ẢNH: G.B

Ông Hồ Thanh Thủy đề nghị tổ chức Hội đổi mới phương thức giáo dục, kết hợp truyền thống với công nghệ và truyền thông hiện đại, tạo môi trường để thanh niên học tập, sáng tạo, khởi nghiệp. Đồng thời, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau cần đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh phong trào "thanh niên số", "bình dân học vụ số", khuyến khích ứng dụng AI vào học tập, lao động, sản xuất và chuyển mạnh hoạt động lên nền tảng số, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Đại hội xác định một số mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2029, gồm hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phù hợp; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên; tạo điều kiện để 30.000 lượt thanh niên được tiếp cận các hoạt động đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số trong học tập, việc làm và sinh hoạt.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau tặng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết – Bản lĩnh – Khát vọng – Cống hiến".







