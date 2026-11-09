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    Chi nhánh Văn phòng Thi hành án dân sự đi vào hoạt động tại Vũng Tàu

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    Thông tin dịch vụ
    Chi nhánh Vũng Tàu thuộc Văn phòng Thi hành án dân sự Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động tại số 6 đường 2 Tháng 9, P.Tam Thắng, TP.HCM.

    Theo thông tin từ Văn phòng, Chi nhánh được Sở Tài chính TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3502515664-001 ngày 4.11.2026. Bà Đặng Thị Ngọc Thùy làm Giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh.

    Chi nhánh Văn phòng Thi hành án dân sự đi vào hoạt động tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

    Bà Đặng Thị Ngọc Thuỳ - Giám đốc Chi nhánh

    Việc thành lập Chi nhánh nhằm triển khai hoạt động theo Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026; đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thi hành án dân sự.

    Chi nhánh thực hiện các hoạt động gồm:

    1. Lập vi bằng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
    2. Xác minh điều kiện thi hành án.
    3. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
    4. Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật.

    Địa chỉ: số 6 đường 2 Tháng 9, P.Tam Thắng, TP.HCM (số cũ 204 đường Thống Nhất, TP. Vũng Tàu)

    Điện thoại liên hệ: 0888.34.38.38

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